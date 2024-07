Hvězda seriálů Beverly Hills 90210 a Čarodějky herečka Shannen Dohertyová zemřela v sobotu 13. července na rakovinu. Až do poslední chvíle neztrácela naději, že svůj boj se zákeřnou nemocí vyhraje a sdílela s lidmi své pocity. „Je šílené, že rakovina je tu tak dlouho a stále na ni nemáme lék,“ řekla na konci června ve svém podcastu Let's Be Clear. Bohužel se nevyléčila ani ona. Připomeňte si s Deníkem Dohertyové statečný zápas s chorobou, který začal šokující diagnózou už v roce 2015, i její filmovou kariéru.

Shannen Dohertyová vzdorovala zhoubné nemoci devět let. V roce 2015 jí byla diagnostikována rakovina prsu. Po léčbě, která se zdála být úspěšnou, se choroba bohužel o čtyři roky později vrátila. Zdrcená herečka se svěřila, že rakovina je ve čtvrtém stádiu a už se jí rozšířila do mozku i do kostí. Nádor v hlavě si nechala chirurgicky odstranit a současně podstoupila ozařování. „Neskončila jsem ani se životem, ani se svou tvorbou. Neskončila jsem ani se změnou věcí k lepšímu,“ citoval herečku portál NBC News. Dohertyová zdůraznila, že ještě nechce zemřít a má vůli bojovat.

Naděje na zázrak

V rozhovoru pro NBC také uvedla, že chce dát všem najevo, že lidé s rakovinou v posledním stádiu jsou stále schopni žít kvalitní život. A ona je odhodlána tak činit. „Lidé předpokládají, že nemůžete chodit, jíst a pracovat. Tak to není. Jsme plní života, chceme jít stále kupředu,“ řekla. V červnu 2023 pak sdílela video radiační léčby mozku, kterou dostávala.

| Video: Youtube

Naděje na zázrak svitla Dohertyové počátkem tohoto roku, kdy se ve svém podcastu Let's Be Clear podělila o informaci, že jí lékaři nasadili nový druh léčby. Dodala, že je to možná zásah shůry. „Dostávám infuze proti rakovině. Po čtyřech léčebných dávkách jsme ještě neviděli rozdíl. Všichni mě od toho zrazovali, ale já jsem si řekla: ‚Budeme v tom pokračovat a uvidíme.‘ A po šestém nebo sedmém ošetření se dostavilo viditelné zlepšení,“ uvedla.

Rozvod nestihla dokončit

Na konci června 2024 opět v podcastu herečka prohlásila, že nemá ponětí, jak dlouho ještě bude chodit na chemoterapii a zároveň se zamyslela nad tím, proč rakovina postihla právě ji. „Myslím, že se mi to stalo proto, abych mohla mluvit k lidem, kteří bojují s rakovinou. Je šílené, že ta nemoc je tu tak dlouho a stále na ni nemáme lék,“ řekla.

Když Dohertyová 13. července ve věku 53 let zemřela, zarmoutila tím nejen svou rodinu a fanoušky, ale i svého psa Bowieho. Rozvod se svým třetím manželem, fotografem Kurtem Iswarienkem, už nestihla dokončit.

Před kamerou od deseti let

Shannen Dohertyová se narodila 12. dubna 1971 v Memphisu ve státě Tennessee, ale už v mládí se odstěhovala do Los Angeles, kde nastartovala svou kariéru v šoubyznysu. První roli získala v deseti letech v seriálu Father Murphy (1981) a za rok debutovala také na filmovém plátně v komedii Rona Howarda Noční služba (1982). Největší sláva ovšem přišla díky populárnímu seriálu Beverly Hills 90210, v němž ztvárnila Brendu Walshovou. V období 1990 až 1994 si zahrála ve 111 epizodách. Seriál se pak natáčel až do roku 2000 už bez ní. Dalším úspěšným počinem Shannen Dohertyové bylo účinkování v seriálu Čarodějky (1998–2006), ze kterého po třech sezonách, tedy opět předčasně, odešla údajně kvůli neshodám s kolegyní Alyssou Milano.

Vedlejší role si zahrála v komediích Flákači (1995) nebo Jay a mlčenlivý Bob vrací úder (2001). Svou nejznámější roli Brendy Walshové si zopakovala díky navazujícím seriálům 90210: Nová generace z roku 2008 a o rok později v titulu BH90210.

| Video: Youtube

V poslední době se objevila například ve snímku Fortress (2021) s Brucem Willisem, po boku Mela Gibsona v thrilleru Horké křeslo (2022) a v akčním filmu s Jeanem-Claudem Van Dammem nazvaném Darkness of Man (2024).