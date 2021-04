Na plátna si asi ještě nějaký čas počkají, i když v Los Angeles i New Yorku už částečně otevřeli kina. Zato vzali útokem streamovací televize. Supermani, kočičí ženy, lidé z budoucnosti. Netflix, HBO a další kanály jsou jich plné. A publiku je s nimi dobře. Kam také jinam prchnout před dlouhým lockdownem, než do lepších světů jiných sfér?

Liga provokuje

Milovníky komiksu láká Liga spravedlnosti na službě HBO GO. Režisér Zack Snyder si po původním filmu pro kina (u něhož se vystřídali dva režiséři) vymodlil širší verzi. Měl kliku. Získat peníze na vizuální podívanou, kde trvá partě supermanů čtyři hodiny, než přepere jednoho padoucha, je výkon. Stejně jako ze strany diváků. To už chce vskutku euforické fanoušky. V kontextu dramatického přehodnocování rozpočtů, jež přinesla pandemie filmovému průmyslu, vyznívá tenhle projekt skoro jako provokace.

Vize zítřka

Úplně jiný Londýn. Ten je k vidění pro změnu na Netflixu v seriálu Brave New World, který vznikl podle knižní předlohy Aldouse Huxleyho. Je o poznání zajímavější a zábavnější. Na futurologickém vizuálu pracovali lehce v utajení i londýnští urbanisté a práce je prý velmi bavila. Vymýšleli kulisy dystopického Londýna s přísně střeženými „líhněmi“ lidské existence, což asi nemají na stolech každý den.

„Inspirovali jsme se i současnými experimentálními městy v Brazílii, Valencii či Británii,“ řekl listu Guardian urbanista Tim Evans. „Našli jsme klíč k filmovému městu budoucnosti, který pochází z minulosti.“ Vyplatilo se to, vizuál seriálu je podmanivý. Vedle britských herců si tu rebelskou matku hlavního hrdiny zahrála i hollywoodská hvězda Demi Moore.

Magie gravitace

Ti, kteří nestihli v kinech před pár lety strhující Gravitaci Alfonsa Cuaróna, mají šanci to napravit – je k vidění na Netflixu. Stojí to za to, její kouzlo nemizí ani po osmi letech. Fantasticky nasnímaný film s minimem slov, parádní prací se zvuky i tichem a nevídanou atmosférou nekonečného vesmírného prostoru, jenž vás pohltí, vyhrál po právu sedm Oscarů. Vzácně uměřenými výkony ho dotvářejí Sandra Bullock a George Clooney, jehož výkon je tu rozhodně působivější než režie a herecká kreace v jeho vlastní sci-fi Půlnoční nebe. Tu si na Netflixu radši odpusťte.

Na co se těšit

Dalo by se pokračovat dlouhou řadou starších sci-fi, které se nyní znovu vynořily na našich obrazovkách: Passengers, Jsem matka, Dárce, Psí ostrov, Počátek, Blade Runner 2049.

Pojďme si ale radši říci, co nás čeká. Po 20. dubnu například uvidíme na Netflixu Stowaway, film navazující na linii filozofujících sci-fi typu Gravitace a Marťan. Příběh je uzavřený do klaustrofobického prostředí rakety, jež míří na Mars s posádkou zkoumající možnosti osídlení cizí planety. Když se ukáže, že na palubě je o jednoho člena víc, než činí zásoba prostředků, vystává tradiční etická otázka: půjde někdo z kola ven? Za zmínku stojí, že režisér Joe Penna i scenárista Ryan Morrison začínali na YouTube. Mezi herci potkáme i Annu Kendrick.

Matrix a Duna

Studio, jež stojí za podařeným Deadpoolem, nabídne film Free Guy. Na rozdíl od jiných tu tvůrci neujíždějí jen na opulentních akcích na pozadí výbuchů a hroutících se staveb (i když i ty tady najdeme), ale – jak naznačuje trailer – dopřejí nám i vtipné pasáže. Když to dobře půjde, uvidíme film v kině v srpnu.

U některých očekávaných hitů je už jasné, že půjdou jak do kin, tak na streamovací službu HBO Max. Týká se to mimo jiné Matrixu 4 a legendární Duny. „Moc si přejeme vidět filmy na velkém plátně,“ řekla časopisu Variety šéfka WarnerMedia Studios Ann Sarnoff. „Víme, že premiéry jsou pro kina povzbuzením, ale musíme reflektovat realitu. Většina amerických kin pojede letos se sníženou kapacitou. Spojením kin s HBO Max podpoříme partnery a zároveň umožníme divákům, kteří nemohou do kin, vidět naše novinky alespoň doma.“

Svět bez vody

Knižní opus Duna Franka Herberta natočil přemýšlivý Kanaďan Denis Villeneuve, který má na kontě sci-fi Příchozí a Blade Runner 2049. Dá se čekat, že příběh o pouštní planetě Arrakis bez vody, zato s vzácným kořením, dostal v jeho rukou tu správnou aktualizaci.