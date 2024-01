Je to už půl roku, co do kin vtrhl jev do té doby nevídaný. Dva odlišné filmy, jež se nervaly o diváky, nýbrž šikovně vytěžily sebe navzájem. Říkají si Barbenheimer. Teď se tvůrci i herecké hvězdy obou filmů utkají v zásadní soutěži, jež předchází Oscarům (a také je do značné míry ovlivňuje) – na Zlatých globech. Udílejí se už v noci z neděle na pondělí.

Barbie má devět nominací na Zlaté glóby | Foto: se svolením Vertical Ent.

Film Barbie oživil slávu populární panenky Barbie, kterou režisérka Greta Gerwig uvrhla do existenční krize a vyslala ze světa hraček do reality mezi lidi. Životopisný snímek Oppeheimer Christophera Nolana připomněl osobnost fyzika J. Roberta Oppenheimera, který dohlížel na výrobu atomové bomby. Společné měly to, že jejich režiséři vytvořili díky své kreativitě zcela originální film a do daných témat vnesli nový svěží úhel pohledu.

A diváci je ocenili mimořádným zájmem, z čehož profitovala i kina.

Růžové šatičky, kravaty, lavičky i brčka. Fenomén Barbie kina doslova opanoval:

Růžový zázrak. Filmová Barbie rozjela nekonečnou párty a zachránila kina

Bude to i tentokrát vzájemně prospěšné klání, nebo se o sošky porvou? „Jedeme v tom spolu, přeju nám to oběma. Ale samozřejmě chci i něco pro Barbie,“ podotkla potutelně Margot Robbie, titulní hvězda filmu (jejíž společnost film i produkovala) pro časopis Variety, který dal oběma hlavním aktérům před „Glóby“ slovo.

Tušila Margot, že se Barbie stane takovým kulturním fenoménem? „Vůbec!“ přiznala herečka a producentka.

Spojení Barbie s Oppenheimerem? Podívejte se na fanouškovský trailer k filmu Barbenheimer:

Zdroj: Youtube

Zdůraznila, že klíčovou byla režisérka Greta Gerwigová. Přitom lidé z filmového byznysu i hereččini přátelé prý o této volbě pochybovali. „Cože? Gerwigová a Barbie? No ty ses zbláznila,“ smála se Robbie reakcím na její režijní sázku. „Až když vyšly první fotky z natáčení, na nichž s Ryanem Goslingem frčíme na in-linech na pláži, stoupla jejich zvědavost i důvěra,“ dodala.

Přetahování o datum

A co Cillian Murphy, představitel Oppenheimera? Věřil s režisérem svému filmu a tomu, že na něj přijde tolik diváků? „Ani náhodou,“ přiznal herec, který exceloval mimo jiné i v seriálu Gangy z Birminghamu. „Jediné, co Christopher Nolan věděl, bylo datum premiéry. Mimochodem, věděla jste, že všechny své premiéry směruje vždy k 21. červenci? Proto byl rád, když jste s Barbie přistoupili na společné datum,“ prozradil Murphy.

Oppenheimer vstupuje do nedělního klání s osmi nominacemi (Cillian Murphy)Zdroj: se svolením CinemArtu

Nebylo to ale tak docela lehké. Margot se smíchem vzpomínala: „Jeden z vašich producentů mi zavolal a řekl: Chris to plánuje na 21. července, stejně jako vy. Nechcete své datum posunout? A já mu říkám: No to nechceme. Jestli se bojíte, že půjdete s Oppenheimerem proti nám ve stejný den, tak si posuňte váš termín. A on - nemyslím, že by to bylo dobré. Myslím, že posunout byste ho měla spíše vy. Takhle jsme se chvíli špičkovali, až jsme si plácli na stejný: 21. července. Byl to risk, ale diváci to vzali. Chodili a řešili, na který půjdou jako první: nejdřív Oppenheimer, pak Barbie. Říkala jsem Gretě: Vidíš, ty ses bála a divákům se líbí všechno. Jsou ujetí…“

„Scénář v ich-formě! Já byl v šoku“

Cillian Murphy se mimochodem o Oppeneheimera málem připravil. Ohledně projektu mu volala Nolanova žena Emma, protože režisér odmítá mít mobil.

„Přes její telefon mi povídá takovým tím britsky zdrženlivým způsobem: Budu dělat Oppenheimera. A rád bych v hlavní roli viděl tebe. No, moc se mi nechtělo, zrovna jsem dokončil jiný film a chtěl jsem odpočívat. Tak mi poslal scénář, který byl psaný v ich-formě. To mě dostalo, nikdy jsem nic podobného předtím nečetl. Došlo mi, že to bude hodně subjektivní příběh jednoho geniálního muže a že je to vlastně už teď pěkná pecka. A ukázalo se, že byla!“ líčil.

Filmový Oppenheimer diváky semele a pohltí, dočtete se v recenzi Deníku. Jaké hodnocení film získal?

Portrét muže, který změnil svět. Nolanův Oppenheimer diváky semele a pohltí

Zatímco atomový vědec lákal v první řadě na strhující příběh, Barbie se točila kolem kostýmů. A růžové. „Upřímně, není to moje srdeční barva,“ reagovala Margot na Murphyho otázku, za jak dlouho jí začala lézt růžová na nervy.

„Ale bylo jasné, že Barbie bez téhle barvy točit nemůžeme. Každému ve štábu to bylo zřejmé. Já pak z legrace vyhlásila, ve stylu jedné hlášky ze seriálu Mean Girls, že středa bude růžovým dnem a pro všechny. Takový hec. Kdo nebude na place v růžové, dostane pokutu. Peníze z nich jsem dávala na charitu. Různě jsme se špičkovali, kdo to déle vydrží, kdo přijde oblečen bláznivěji. Až jednou přišel Ryan Gosling a povídá: Tak dost. Teď chci kožich z norka! A to byl konec blbnutí…“ popsala.

Jsme ve výhodě

A Zlaté glóby? Jaké si dávají oba šance? „Nechci hádat. Kostýmy mají určitě veliké, ale zbytek je loterie,“ soudí Robbie, jež má jednu z devíti nominací, s nimiž film půjde do boje.

Znáte filmy, které měly premiéru v roce 2023? Vyzkoušejte si kvíz:

KVÍZ: Poznáte filmy, které měly premiéru v roce 2023? Zkuste co nejvíce bodů

Zatímco Barbie je na nejlepší film nominována v kategorii muzikál/komedie, Oppenheimer může vyhrát jako nejlepší drama. To potvrzuje i Murphy, který se utká o cenu za nejlepší mužský výkon v hlavní roli (snímek má osm nominací).

„Je to tak. Konkurence je značná. Ale my jsme ve výhodě, je nás víc - jsme Barbenheimer,“ prohlásil.