„Pracovat na tomhle filmu byla neuvěřitelná zkušenost,“ řekla při převzetí ceny producentka Oppenheimera a Nolanova manželka Emma Thomasová, podle níž na začátku tvůrčího procesu nebylo vůbec samozřejmé, že se skutečně podaří natočit „tříhodinový povídavý film…o jedné z nejtemnějších událostí v našich dějinách“.

„Byl jsem v rukou vizionářského režiséra, mistra,“ poděkoval Nolanovi už předtím při přebírání ceny za hlavní mužskou roli Murphy, který zaujal portrétem vědce Roberta Oppenheimera, jehož po značnou část života pronásledovaly ničivé následky jeho vynálezu.

Zdroj: Youtube

Za mužskou vedlejší roli v dramatu si cenu odnesl jeho kolega Downey Jr., bez zlatého ocenění nezůstal ani Ludwig Göransson, který k filmu vytvořil hudební doprovod.

Ve druhé nejsledovanější kategorii na 81. udílení Zlatých glóbů, kterým v neděli večer místního času (v noci na dnešek SEČ) provázel komik Jo Koy, bodovala komedie Chudáčci režiséra Jorgose Lanthimose. Chudáčci mají i cenu pro herečku v hlavní roli v komedii nebo muzikálu, a to díky výkonu Emmy Stoneové jako viktoriánské ženy Belly, která prožívá surrealistický život a sexuální probuzení.

Barbie, která šla do večera s devíti nominacemi, což bylo více, než měl jakýkoliv jiný film, nakonec proměnila jen dvě. Komedie, která do kas kin přinesla přes 1,4 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun), získala cenu právě za kasovní úspěch a také za nejlepší původní píseň, kterou se stalo What Was I Made For? od zpěvačky Billie Eilish.

Mužskou hereckou cenu za hlavní roli v komedii či muzikálu si odnesl Paul Giamatti, který vynikl jako učitel ve snímku The Holdovers (Pozůstalí). Pro amerického herce je to už třetí Zlatý glóbus.

Naproti tomu svůj první obdržela Lily Gladstoneová za hlavní roli v dramatu Zabijáci rozkvetlého měsíce. „Je to historické vítězství,“ uvedla herečka, která je první takto oceněnou členkou jednoho z amerických domorodých kmenů.

Americká herečka Lily Gladstone obdržela svůj první glóbus za hlavní roli v dramatu Zabijáci rozkvetlého měsíce.Zdroj: ČTK

Slavnostní večer přinesl radost také tvůrcům francouzského dramatu Anatomie pádu, který získal cenu za nejlepší neanglicky mluvený film. Jeho režisérka Justine Trietová spolu s Arthurem Hararim obdržela i Zlatý glóbus za nejlepší scénář.

V kategorii televizních cen si nejlépe vedl seriál Boj o moc, který se stal nejlepším dramatem a získal i tři herecké ceny pro Kierana Culkina, Sarah Snookovou a Matthewa Macfadyena. Za nejlepší televizní komedii porota zvolila seriál Medvěd, který si odnesl i dva další Zlaté glóby pro herce Jeremyho Allena Whitea a herečku Ayo Edebiriovou.

Zdroj: Youtube

Zlaté glóby odstartovaly hlavní sezonu udílení filmových cen v USA, která vyvrcholí 10. března předáváním Oscarů.

Ceny v posledních letech zažily turbulentní období kvůli skandálům kolem Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která je uděluje. V roce 2021 se kvůli tomu ceremoniál Zlatých glóbů vůbec nevysílal a organizátoři byli nuceni přistoupit k reformám, které vedly mimo jiné k tomu, že počet lidí, kteří o cenách rozhodují, vzrostl z 90 na zhruba 300. Podle HFPA je mezi nimi skoro polovina žen a běloši nově tvoří jen menšinu.

Nominovaní a vítězové Zlatých glóbů 2024

Nejlepší film (drama):

Anatomie pádu

Zabijáci rozkvetlého měsíce

Maestro

Oppenheimer (vítěz)

Minulé životy

Zóna zájmu

Nejlepší film (muzikál nebo komedie):

Air: Zrození legendy

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Chudáčci (vítěz)



Nejlepší cizojazyčný film:

Anatomie pádu (vítěz)

Zóna zájmu

Fallen Leaves

Io Capitano

Minulé životy

Sněžné bratrstvo

Nejlepší animovaný film:

Chlapec a volavka (vítěz)

Mezi živly

Spider-Man: Napříč paralelními světy

Super Mario Bros. ve filmu

Suzume

Přání

Největší kasovní úspěch:

Barbie (vítěz)

Strážci galaxie: Volume 3

John Wick: Kapitola 4

Mission: Impossible – Odplata

Oppenheimer

Spider-Man: Napříč paralelními světy

Super Mario Bros ve filmu

Taylor Swift: Eras Tour

Nejlepší herečka (drama):

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Zabijáci rozkvetlého měsíce (vítězka)

Sandra Hüller, Anatomie pádu

Greta Lee, Minulé životy

Carey Mulligan, Maestro

Cailee Spaeny, Priscilla

Nejlepší herečka (muzikál nebo komedie):

Fantasia Barrino, Purpurová barva

Jennifer Lawrence, Nic ve zlým

Natálie Portman, May December

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Chudáčci (vítězka)

Nejlepší herec (drama):

Bradley Cooper, Maestro

Leonardo DiCaprio, Zabijáci rozkvetlého měsíce

Colman Domingo, Rustin

Barry Keoghan, Saltburn

Cillian Murphy, Oppenheimer (vítěz)

Andrew Scott, All of Us Strangers

Nejlepší herec (muzikál nebo komedie):

Nicolas Cage, To se mi snad zdáTimothée Chalamet, WonkaMatt Damon, Air: Zrození legendyJoaquin Phoenix, On se bojíJeffrey Wright, American Fiction

Nejlepší herečka ve vedlejší roli:

Emily Blunt, OppenheimerDanielle Brooksová, Purpurová barvaJodie Fosterová, NyadJulianne Moore, May DecemberRosamund Pike, Saltburn

Nejlepší herec ve vedlejší roli:

Willem Dafoe, Chudáčci

Robert De Niro, Zabijáci rozkvetlého měsíce

Robert Downey Jr., Oppenheimer (vítěz)

Ryan Gosling, Barbie

Charles Melton, May December

Mark Ruffalo, Chudáčci

Nejlepší režisér:

Bradley Cooper, Maestro

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Chudáčci

Christopher Nolan, Oppenheimer (vítěz)

Martin Scorsese, Zabijáci rozkvetlého měsíce

Celine Song, Minulé životy

Nejlepší scénář:

Barbie, Greta Gerwig a Noah Baumbach

Chudáčci, Tony McNamara

Oppenheimer, Christopher Nolan

Zabijáci rozkvetlého měsíce, Eric Roth a Martin Scorsese

Minulé životy, Celine Song

Anatomie pádu, Justine Triet a Arthur Harari (vítěz)



Nejlepší původní hudba:

Jerskin Fendrix, ChudáčciJoe Hisaishi, Chlapec a volavkaMica Levi, Zóna zájmuDaniel Pemberton, Spider-Man: Napříč paralelními světyRobbie Robertson, Zabijáci rozkvetlého měsíce

Nejlepší původní píseň:

What Was I Made For? – Billie Eilish a Phinneas Eilish k Barbie (vítěz)

Dance the Night – Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson a Andrew Wyatt k Barbie

Addicted to Romance – Bruce Springsteen a Patti Scialfa k She Came To Me

Peaches – Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond a John Spiker k Super Mario Bros. ve filmu

I’m Just Ken – Mark Ronson a Andrew Wyatt k Barbie

Road to Freedom – Lenny Kravitz k Rustin

Nejlepší stand-up:

Ricky Gervais — “Ricky Gervais: Armageddon” (vítěz)

Trevor Noah — “Trevor Noah: Kde jsem to skončil”

Chris Rock — “Chris Rock: Selective Outrage”

Amy Schumer — “Amy Schumer: Kontakt pro případ nouze”

Sarah Silverman — “Sarah Silverman: K pomilování”

Wanda Sykes — “Wanda Sykes: I’m an Entertainer”

Nejlepší seriál (drama):

1923 (Paramount+)

Koruna (Netflix)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

Boj o moc (HBO) (vítěz)

Nejlepší seriál (muzikál nebo komedie):

Medvěd (FX) (vítěz)

Ted Lasso (Apple TV+)

Základka Willarda Abbotta (ABC)

Jury Duty (Amazon Freevee)

Jen vraždy v budově (Hulu)

Barry (HBO)



Nejlepší herec v seriálu (drama):

Pedro Pascal — The Last of Us

Kieran Culkin — Boj o moc (vítěz)

Jeremy Strong — Boj o moc

Brian Cox — Boj o moc

Gary Oldman — Slow Horses

Dominic West — Koruna

Nejlepší herečka v seriálu (drama):

Helen Mirren — 1923

Bella Ramsey — The Last of Us

Keri Russell — The Diplomat

Sarah Snook — Boj o moc (vítězka)

Imelda Staunton — Koruna

Emma Stone — The Curse

Nejlepší herečka v seriálu (muzikál nebo komedie):

Ayo Edebiri — Medvěd (vítězka)

Natasha Lyonne — Poker Face

Quinta Brunson — Základka Willarda Abbotta

Rachel Brosnahan — Úžasná paní Maiselová

Selena Gomez — Jen vraždy v budově

Elle Fanning – Veliká

Nejlepší herec v seriálu (muzikál nebo komedie):

Bill Hader — BarrySteve Martin — Jen vraždy v budověMartin Short — Jen vraždy v budověJason Segel — ShrinkingJason Sudeikis — Ted Lasso

Nejlepší herec ve vedlejší roli v seriálu:

Billy Crudup — The Morning ShowJames Marsden — Jury DutyEbon Moss-Bachrach — MedvědAlan Ruck — Boj o mocAlexander Skarsgård — Boj o moc

Nejlepší herečka ve vedlejší roli v seriálu:

Elizabeth Debicki — Koruna (vítězka)

Abby Elliott — Medvěd

Christina Ricci — Yellowjackets

J. Smith-Cameron — Boj o moc

Meryl Streep — Jen vraždy v budově

Hannah Waddingham — Ted Lasso

Nejlepší minisérie, antologie nebo TV film:

Ve při (Netflix) (vítěz)

Lekce chemie (Apple TV+)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Jsou světla, která nevidíme (Netflix)

Souputníci (Showtime)

Fargo (FX)

Nejlepší herec v minisérii, antologii nebo TV filmu:

Matt Bomer — SouputníciSam Claflin — Daisy Jones & the SixJon Hamm — FargoWoody Harrelson — Instalatéři z Bílého domuDavid Oyelowo — Strážci zákona: Bass Reeves

Nejlepší herečka v minisérii, antologii nebo TV filmu:

Riley Keough — Daisy Jones & the Six

Brie Larson — Lekce chemie

Elizabeth Olsen — Láska a smrt

Juno Temple — Fargo

Rachel Weisz — Smrtící podoba

Ali Wong — Ve při (vítězka)