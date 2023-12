Největšími favority dalšího ročníku Zlatých glóbů jsou hity Barbie s devíti nominacemi a Oppenheimer, který jich má celkem osm. Mezi dalšími uchazeči o filmové ceny jsou také Zabijáci rozkvetlého měsíce a sci-fi Chudáčci. Šanci na zlatou sošku mají i herecké hvězdy jako Emma Stoneová, Meryl Streepová, Leonardo DiCaprio nebo Cillian Murphy. Slavnostní ceremoniál se bude konat 7. ledna v Los Angeles.

Ryan Gosling a Margot Robbie v muzikálu Barbie. | Foto: se svolením Warner Bros.

Mezi devíti nominacemi pro Barbie nechybí představitelka hlavní role Margot Robbie (nejlepší herečka v muzikálu nebo komedii), Ryan Gosling (nejlepší herec ve vedlejší roli) a režisérka Greta Gerwigová. Dokonce tři nominace má muzikál za nejlepší původní píseň – jmenovitě Dance The Night, kterou zpívá Dua Lipa, I'm Just Ken v podání Ryana Goslinga a What What I Made For? v interpretaci Billie Eilish.

Murphy proti DiCapriovi

Oppenheimer v režii Christophera Nolana s Cillianem Murphym v hlavní roli má osm nominací. Mimo jiné právě pro Murphyho v kategorii nejlepší herec a též pro Emily Bluntovou za vedlejší roli ve filmu.

Oppenheimer okouzlil i redaktorku Deníku. Podívejte se, jaké hodnocení filmu udělila:

Portrét muže, který změnil svět. Nolanův Oppenheimer diváky semele a pohltí

Cenu pro nejlepší film si mohou odnést i Zabijáci rozkvetlého měsíce a sci-fi Chudáčci, každý má sedm nominací. Za první zmíněný snímek má nominaci i herec Leonardo DiCaprio, za druhý pak herečka Emma Stoneová.

Na nejlepšího herce byli nominováni také Bradley Cooper za svůj výkon v životopisném snímku o Leonardu Bernsteinovi nazvaném Maestro, Colman Domingo za drama Rustin a Andrew Scott, který hrál ve fantasy All of Us Strangers.

Rekordmanka Streepová

Šanci na zlatou sošku mají také herečky Elizabeth Debicki ze seriálu Koruna, Rosamund Pikeová za film Saltburn či Meryl Streepová za roli v seriálu Jen vraždy v budově. Přičemž Streepová je rekordmankou Zlatých glóbů, když dosáhla už na svou 33 nominaci.

Upoutávka na třetí řadu seriálu Jen vraždy v budově s Meryl Streepovou:

Zdroj: Youtube

Z dalších známých osobností získala svou pátou nominaci zpěvačka Taylor Swift za kasovní trhák Taylor Swift: The Eras Tour.

Nové kategorie

Letos se totiž vůbec poprvé uděluje cena za komerční úspěch v kinech. Ten měly i tituly Strážci Galaxie: Volume 3 a Mission: Impossible Odplata – První část s nestárnoucím Tomem Cruisem. Další novou kategorií pro rok 2024 je nejlepší výkon ve stand-up komedii. Mezi nominovanými jsou Ricky Gervais, Trevor Noah a Amy Schumerová.

Filmová Barbie vyvolala růžovou mánii:

Svět zaplavila růžová. Film o Barbie způsobil módní šílenství, určuje trendy

Mezi distributory vládnou Netflix s celkem 28 nominacemi (13 za filmy a 15 za televizní pořady). Nejvíce televizních nominací má HBO Max, celkem 17.

V televizi i na streamu

Dlouho to vypadalo, že 81. ročník Zlatých glóbů letos nebude vysílán v televizi, protože organizátoři cen nemohli po nedávných sporech najít vysílacího partnera. Nakonec ale uzavřeli dohodu s americkou CBS, která vysílá i ceny Grammy, a ceremoniál bude k vidění i na streamu Paramount+.

Komik Ricky Gervais a jeho peprný proslov během předávání Zlatých glóbů v roce 2020:

Zdroj: Youtube

Kdo bude moderátorem slavnostního večera, nebylo dosud oznámeno. Je ale známo, že předávání cen je obvykle odlehčenější. V minulosti ho svými peprnými vtipy provázeli třeba komici Ricky Gervais, Jerrod Carmichael a Seth Myers nebo herečka Tina Feyová.