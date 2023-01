V kategorii komedie si cenu pro nejlepšího herce odnesl Colin Farrell za Víly z Inisherinu. Mezi herečkami zvítězila v kategorii komedie Michelle Yeohová s filmem Všechno, všude, najednou.

Černé komedii Víly z Inisherinu se podařilo proměnit i nominaci za scénář, za nějž byl oceněn Martin McDonagh. Cenu pro nejlepší neanglicky mluvený film má snímek Argentina, 1985. Z animovaných filmů se porotě nejvíce líbil Pinocchio Guillerma del Tora. Tvůrce filmové hudby Justin Hurwitz získal Zlatý glóbus za hudbu k filmu Babylon.

O Zlatých glóbech rozhoduje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA). V kategorii dramatu dokázal Speilberg s filmem Fabelmanovi porazit mimo jiné pokračování akčního trháku Top Gun s názvem Top Gun: Maverick či druhý díl výpravného sci-fi snímku Avatar Jamese Camerona s názvem Avatar: The Way of Water.

Loni vyhlášení Zlatých glóbů bojkotovala řada hvězd a televizních studií na protest proti jejich nedostatečné diverzitě a televize NBC je odmítla přenášet. Herci i další zaměstnanci ve filmové branži vyčítali Asociaci zahraničních novinářů v Hollywoodu, že ve svých řadách neměla dostatek zástupců etnických menšin, údajný rasismus i korupci.

Asociace se za poslední rok snažila dát najevo, že se změnila. Předávání cen se letos nakonec vrátilo na obrazovky televize NBC zpět. Tříhodinovým slavnostním večerem provázel jako moderátor americký komik Jerrod Carmichael. Ocenění za celoživotní dílo převzal herec Eddie Murphy. Herec Sean Penn rovněž uvedl video s poselstvím od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož země čelí ruské invazi.

O cenách Zlatý glóbus, udělovaných ve více než dvou desítkách kategorií, rozhodovalo letos 96 členů HFPA a asi stovka nečlenů, napsala agentura AP. Zlaté glóby často napovídají, kdo získá později nejprestižnější cenu filmového světa - Oscara.