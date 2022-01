Zpátky v čase. S Jonákem či Mrázkem

Nový detektivní seriál, který se vrací do doby, kdy mafiáni mohli vše a policie jen to, co si vybojovala, nasadí v neděli večer do vysílání Česká televize. Jmenuje se Devadesátky a podle scénáře Josefa Mareše, jenž některé z případů před lety sám vyšetřoval, jej natočil režisér Peter Bebjak.

Kriminalisté z Devadesátek. Hrají je Ondřej Sokol, Kryštof Bartoš, Martin Finger, Vasil Fridrich a Robert Mikluš | Foto: ČT