„Ztvárňuju stárnoucí herečku, absolventku JAMU, jejímž jediným pracovním úspěchem bylo angažmá v divadle Polárka. Poté, co její herecká kariéra nikam nevedla, získala práci jako moderátorka Dobrého rána. Pro její osobnostní růst je to ale nedostačující, ráda by za sebou i před sebou měla mnohé divadelní a televizní role. Pak má Radka taky trošičku trable v manželství, spát jí nedá ani mladá a krásná ‚rosnička’ Andrea v podání Simony Lewandowské. A platonicky je zamilovaná do režiséra pořadu Dobré ráno Mirka, kterého hraje Jan Kolařík,“ uvádí Zuzana Zlatohlávková.

Seriál hodně pracuje s nadsázkou - je třeba říct, že rozhodně není dokumentem o tom, jak to během živého vysílání zmiňovaného pořadu vypadá, i když vznikl v reálných kulisách. Bylo pro vás snadné přistoupit na druh humoru Jana Prušinovského?

Absolutně, miluju ho, tedy ten jeho humor. Už při čtení scénáře jsem se bavila a na natáčení jsem se nesmírně těšila. Tušila jsem, že to bude nezapomenutelné. A taky že ano. Skuteční televizní zaměstnanci byli tak milí a sami zábavní, že byla sranda i mimo natáčení. Mně osobně by už lezla na nervy nějaká roztahaná hlučná parta exotů, kteří už půl roku omezují můj pracovní prostor a klid, ale oni ne. Prostě pohoda v Brně! Televizní zákulisí se jednoznačně ukázalo jako vděčná platforma pro situační humor.

Mohla byste být moderátorkou i ve skutečnosti, bavilo by vás to?

Určitě, už i z toho důvodu, že jako někdejší aktivní tenistka jsem vždycky měla lepší výsledky ve čtyřhře než v dvouhře. Chci tím říct, že se v kolektivu cítím dobře, lidi mám ráda, baví mě si s nimi povídat, takže bych se v takovém Dobrém ránu cítila jako ryba ve vodě. Ale na druhou stranu bych měla potíže s brzkým vstáváním moderátorů. V tomto ohledu mají můj obdiv.

V jedné epizodě jede vaše seriálová postava do Prahy na casting, aby získala filmovou roli. Do Dobrého rána jste prošla taky přes casting?

Ano, navíc dvoukolovým. Bylo to tak, že jsem byla po dvou mateřských dovolených a po pandemii lačná hrát, jako bych se urvala ze řetězu. V prvním kole jsem měla na výběr – buď doma natočit a pak tvůrcům poslat takzvanou selftape, nebo přijít osobně. Rozhodla jsem se pro tu druhou možnost, dokonce jsem si s sebou přinesla i převlek, abych mohla více zapůsobit. Předpokládala jsem, že roli moderátorky Radky nedostanu. Ne že bych si nevěřila, ale většinou pro mě castingy představují katastrofu. Ale nakonec to byla legrace a Jana Prušinovského pravděpodobně zaujalo, co si pak doma pustil v obýváku, protože mě chtěl vidět osobně. Čtyři dny poté mi zavolal, že roli mám. Při natáčení nebyl náročný, naopak byl nápomocný. Trpělivě mě pořád dokola nabádal, ať nic nedělám s tělem, hlavou, ať jen stojím na místě. A furt se chechtal. Což mě samozřejmě hecovalo ke skopičinám. No, nějak jsme to dali.

V úlohách hostů Dobrého ráda se objevují i známé osobnosti, například Jura Pavlica, které ale nehrají samy sebe, jde taktéž o fiktivní postavy. Máte nějaký speciální zážitek s některou z nich?

Snad můžu prozradit, že jako ta bývalá tenistka jsem se těšila na Petru Kvitovou. Ale protože v seriálu má moje postava problém s drogou - v jednom vysílání dokonce tu svoji „krabičku první záchrany“ vytáhne, přičemž Petra u toho jen měla být, aby viděla, co se ve studiu odehrává - nastal problém. Sportovní agenti to zastavili z důvodu, že neexistuje spojovat sportovce s drogami. Hledali se pak jiní, ale dopadlo to stejně. Takže to nakonec vzala a nádherně na place zaimprovizovala Halina Pawlowská. Myslím, že se v té naší partě hezky rozdivočila.

Vaše postava se vlastně drogami uvede hned v prvním dílu. Napadlo vás – tohle dělat nebudu?

Vůbec ne, nemyslím si, že bych si měla u diváků zavřít vrátka tím, že hraju feťačku. A i kdyby, tak je mi to jedno. Pokud někdo nechápe nadsázku, náš seriál pro něj není určený. Je mi jasné, že se nikdy nezalíbíte všem a vždycky se stane, že vás bude nějaký divák ztotožňovat s rolí, kterou hrajete. Tak to prostě je.

Jste zvědavá na reakce diváků?

Velmi. Na projekci v Brně jsem pozvala kamaráda, který má českou seriálovou tvorbu slušně zmáknutou. Po zhlédnutí Dobrého rána prohlásil, že kdyby se náhodou točila druhá série, byl by pro ještě víc bizarní situace, že by měl být Honza Prušinovský ještě drzejší.

Původem jste Slovenka, žijete v Praze, kde hrajete i v divadle, teď jste točila v Brně, takže jste se v češtině poměrně zdokonalila…

Mluvím trošku jako Babiš a omlouvám se za to - srdce je prostě slovenské a hlava česká… Do Prahy jsem přišla v osmnácti letech na vysokou - dala jsem si přihlášku i na Slovensku, odkud mě vykopli v prvním kole. Ale v Praze mě chtěli hned, čili osud tomu tak chtěl. Beru to tak, že jsem se narodila v Československu, tudíž jsem češtinu nebrala jako překážku.