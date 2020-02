Sedmadvacetiletý rodák z Brna se společně s dokumentárním režisérem Petrem Horkým a za doprovodu kamer vydal na Balkán. V zemích bývalé Jugoslávie, Rumunsku, Řecku a Albánii obchází skály a potkává se s místními lezeckými nadšenci, aby mohl na základě jejich doporučení – a samozřejmě vlastního úsudku – zdolat ty nejextrémnější a doposud nepřekonané skalní cesty.

„Na to, že mne při natáčení snímají kamery, jsem zvyklý od šestnácti let. Nevnímám, co je vpravo, vlevo a soustředím se jen na následující pohyb,“ prozrazuje Adam Ondra. „Výlety na Balkán jsem si velmi užil a jsem rád, že výsledkem je tahle skvělá série,“ říká horolezec s tím, že celkovým záměrem seriálu Balkánem nahoru a dolů nebylo jen sledovat jeho sportovní výkony.

„Chtěli jsme přinést osobitý pohled na Balkán i lezectví očima jednoho z nejlepších světových lezců, ve kterém dostanou prostor i místní lidé a krajina. Všímáme si dechberoucích scenérií a starobylých památek a zdejšího života,“ prozrazuje k šestidílné sérii dramaturg Ivo Cicvárek, jehož nápad Adama Ondry procestovat Balkán a hledat doposud nepřekonané skalní projekty, hned na začátku nadchl. Hlodala v něm ale pochybnost, zda je tohle téma vhodné pro dokumentární televizní cyklus, který si musí vystačit s poměrně malou časovou kapacitou.

„Vždyť ty skutečně extrémní cesty horolezci připravují a zkoušejí týdny, někdy i měsíce. Jenže se ukázalo, že Adam Ondra je snad z jiné galaxie. Co jiní trénují týdny, pochopí za den. Kde jiní čtou skálu měsíc, on za den připraví jištění, a o den později se už pokouší o první ostrý přelez. Jeho soustředění je inspirující. Ne pro lezení jako takové, ale pro život samotný,“ dodává dramaturg brněnského studia ČT.

Lezení mě strašně baví

Adam Ondra patřil již ve dvanácti letech mezi desítku nejlepších lezců světa na obtížnost, je trojnásobným mistrem světa. A když se ho zeptáte, v čem tkví jeho úspěchy, odpoví vám, že ho lezení prostě baví.

„Faktorů, proč lezu tak dobře, je velká řada. Díky svým rodičům jsem měl ideální podmínky lézt po skalách každý víkend, někdy i ve všední den, kdy jsme jezdili do Moravského krasu i po škole. Ale myslím, že největší dar, který mi byl dán, je, že mě lezení strašně baví. Doufám, že je to snad i vidět. Kdybych to dělal jen kvůli tomu, abych byl nejlepší a slavný, to bych byl hloupý. Všechen čas a trénink, díky tomu, že mě to tolik bavilo, nikdy nebyly žádné sebeobětování a odříkání. I když byly tréninky tvrdé, nikdy jsem to takhle nebral,“ prozradil v rozhovoru pro Českou televizi sportovec, jehož cestu na vrchol zaznamenala již řada filmařů.

Rok s ním strávil na cestách režisér a kameraman Petr Pavlíček, aby z toho vznikl v roce 2012 oceňovaný celovečerní dokument Čarodějův učeň. K němu přibylo o dva roky později pokračování nazvané Change, v němž Adam Ondra posouvá hranice sportovního lezení v norské jeskyni Flatanger. Do života mu mohli fanoušci vstoupit také v seriálu Mall.tv nazvaném prostě Adam Ondra, výtečně zpracovaný je americký snímek Age of Ondra z roku 2018. Petr Horký s ním natáčel cyklus Balkánem nahoru a dolů průběžně rok a půl, půl roku potom zabralo dokončování.

TOM FRANZKI