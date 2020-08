Od 6. do 11. října čeká na diváky kromě prestižní mezinárodní i národní soutěže bohatý a obsáhlý nesoutěžní program, zahrnující jak vybrané speciality, tak prověřená filmová díla. Některá budete moci stejným dílem vidět jako slyšet – středobodem nesoutěžního programu je totiž rozsáhlá sekce Slyšet animaci zahrnující krátké a celovečerní filmy a profily českých skladatelů, jejichž hudební doprovod k mnohým animovaným dílům proslul a rezonuje v uších diváků i desítky let.

Mezi další populární sekce patří Oprášená klasika, která uvádí klasická filmová díla ve zrestaurované verzi nebo Půlnoční animace věnovaná extrémním formám. Bilance je přehlídka vybraných celovečerních titulů již uvedených v české distribuci. Pro děti je určena sekce Animo nabízející spoustu oblíbených pohádek české i zahraniční produkce.

Znělka anifilmu

Zdroj: Anifilm

O vizuální podobu letošního Anifilmu se postaral tvůrčí tandem Michaela Mihalyiová a Dávid Štumpf. Největší pozornost tato dvojice upoutala krátkým filmem Sh_t Happens, který soutěžil na významných festivalech, jako jsou Benátky či Sundance a představí se i v Liberci. Protože se Anifilm stěhuje na nové místo, tak se Michaela a Dávid rozhodli vizuál udělat co nejbarevnější a nejradostnější, aby stěhování bylo co nejvíce příjemné. Michaela s Dávidem vytvořili také festivalovou znělku plnou hudby, tance a animace, jako celý festival.

Organizátoři věří, že se i přes případná omezení a hygienická opatření podaří připravit výjimečnou kulturní událost a zahájit novou libereckou tradici animovaných příběhů.