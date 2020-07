Příznivci animovaného filmu zkrátka nepřijdou. Přípravy odloženého mezinárodního festivalu Anifilm jsou ve finiši a je na co se těšit. Od 6. do 11. října nabídnou organizátoři v novém útočišti v Liberci solidní kolekci filmů, legendárních titulů i soutěžních a mimosoutěžních novinek. Poprvé do klání vstoupí také animovaná VR (virtuální realita) tvorba.

Pink Floyd: The Wall z roku 1982 | Foto: Anifilm

Mezi klasickými díly se objeví například film Pink Floyd: The Wall v režii Alana Parkera z roku 1982 s nezapomenutelnými animovanými sekvencemi Geralda Scarfeho nebo drsný povídkový Heavy Metal z dílny Geralda Pottertona. Za pozornost stojí i současná tvorba propojující živou hudbu s animací, například projekt The 4 Seasons Music and Animation kombinující známé Vivaldiho dílo s animací světových tvůrců pod taktovkou slavného Kodžiho Jamamury.