Anna Geislerová v roli Olgy. Natáčení filmu o Václavu Havlovi je v poločase

Instinktivní první volba. To byla podle režiséra filmu Havel Anna Geislerová, kterou obsadil do role Olgy. „O nikom jiném jsem neuvažoval. Jen jsem doufal, že to se mnou bude chtít točit. Přišla mi naprosto přesná, povahově i typově. Zázemím, chováním, životním postojem,“ vysvětluje obsazení Slávek Horák.

Anna Geislerová a Viktor Dvořák ve snímku Havel | Foto: Bontonfilm