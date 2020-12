Hopkins hraje v rodinném dramatu starého muže, který ve svém elegantním bytě zápasí s demencí a o nějž se snaží pečovat dcera. Hraje ji hvězda seriálu Koruna a filmu Favoritka Olivia Colmanová. Z původně plánované půlky prosince se film odsouvá na konec února 2021.

Přesun premiér se týká i dalších dvou snímků tohoto studia–dokumentu The Truffle Hunters (Lovci lanýžů) o starých mužích hledajících hluboko v lesích italského Piedmontu vzácné lanýže. Snímek v režii Gregoryho Kershawa a Michaela Dwecka, který bodoval na festivalech v Torontu, Sundance a v New Yorku, má nyní datum premiéry v březnu.

Jarní křest u diváků si odbude i debut Heidi Ewingové Carry You With Me o lásce dvou mladých Mexičanů, kteří se pokoušejí o nový život v Americe.

Trio filmů se zařadilo do dlouhého seznamu titulů, s jejichž premiérami dramaticky zahýbala pandemie. Jsou mezi nimi i Fantastická zvířata 3, Candyman, Duna a bondovka Není čas zemřít. Jak uvedlo minulý týden studio Warner Bros, poběží tyto filmy simultánně ve vybraných (otevřených) kinech a na americké internetové televizi HBO Max.