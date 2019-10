Až na dřeň. Začíná festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Krize demokracie, klima, ženy. A proč se bojíme. To jsou témata 23. ročníku festivalu dokumentů Ji.hlava, který začíná už zítra a potrvá do 29. října. Akci odstartuje světová premiéra filmu Jakuba Felcmana, nazvaného Jaroslav Kučera Deník. Snímek je poctou kameramanovi československé nové vlny a jeho ženě, režisérce Věře Chytilové. Oba by se letos dožili 90 let.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava | Foto: Jan Hromádko