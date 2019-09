Slavný komiksový hrdina Batman slaví letos osmdesáté narozeniny. A přesto vypadá pořád dobře.

Christian Bale jako Batman ve filmu Temný rytíř | Foto: Warner Bros

Poprvé se muž s maskou objevil ve 27. dílu Detective Comics v roce 1939 a i teď, osmdesát let poté, je kolem Temného rytíře živo. Dočkal se více než desítky filmů, posledním byl před třemi lety animovaný Batman: Return of the Caped Crusaders, z hraných pak před pěti lety Temný rytíř povstal. Úspěšné byly i animované série, videohry, knihy a spousta komiksů.