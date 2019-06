Belmondo, Wyler i vrazi z masny. To vše se představí na filmovce

Proč se Michael Haneke stal Hanekem. V čem byla francouzská nová vlna tak výjimečná. Vyhnala skutečně diváky z kin? Měl být Belmondo původně hercem autorských intelektuálních hříček? Co je to giallo film? Tyto a další otázky prolínají letošní filmovou školou, která proběhne od 26. července do 4. srpna.

Nabídne i retrospektivu Williama Wylera, studentská dílka českých tvůrců (Václav Vorlíček, Milan Vošmik, Drahomíra Reňáková Králová, Hynek Bočan, Jaromil Jireš a Jan Němec) a novou sekci Příběh filmu, kde bude projekci vybraného filmu předcházet půl- až třičtvrtěhodinový kinolektorát. Letos půjde o přelomový akční film Jackieho Chana Police Story (1985). Lehkost i tíha času teenagerů. Nové snímky zachycují další pohledy na dospívání Přečíst článek › Přijedou polský režisér Lech Majewski, kameraman a dlouholetý Hanekeho spolupracovník Christian Berger a ruský filmař Alexej German, jehož snímky. Wylera připomene „filmovka“ jako muže, který pracoval v často omezujících podmínkách hollywoodského systému, ale který si dokázal prosadit kvalitu látek a díky svému perfekcionismu se stal velikánem filmové režie klasického období amerického filmu. Ujala se i loni zavedená novinka filmy natočené ve virtuální realitě. A tak letošní výběr z líhně VR vizionářů zahrne poprvé interaktivní projekty pro náročnější VR zařízení. Symfonie velkoměsta Sekce Živá hudba a němý film přivede na plátno snímky tzv. třetí avantgardy, jejichž hrdiny nebyli lidé, ale města, parky, pláže či výletní střediska. Jsem hrdá, že ve mně stále něco z Valašska zůstává, říká Eliška Balzerová Přečíst článek › Kdo ještě neměl čest seznámit se s termínem film giallo, má šanci letos v Hradišti. Termín vznikl v Itálii a doslova znamená žlutý. Pro kulturní scénu byl odvozen od časté barvy obalů giallo románů. Z původních detektivek na způsob našich rodokapsů se rozvinul do krváků a termín si poté přivlastnili filmaři. Giallo filmy jsou typické výskytem krvavých scén, vysoce stylizovanou kamerou a důrazem na náladu. Ideální materiál pro půlnoční festivalové projekce. V rámci výběru můžete zhlédnout ikonické klasiky žánru i pravé půlnoční kuriozity. Dramaturgové upozorní i na vliv gialli filmů na světovou či současnou kinematografii. Kdo ví, třeba občas najdete na sedadle v kině břitvu nebo divné kožené rukavice… Hlavní hvězdou festivalu v Karlových Varech bude oscarová Julianne Moore Přečíst článek ›

Autor: Jana Podskalská