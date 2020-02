Festival slavnostně zahájí projekce kanadského filmu My Salinger Year, kterou doprovodí mimo jiné americká herečka Sigourney Weaver. Je příběhem dívky, která odpovídá na dopisy fanoušků slavného literáta J. D. Salingera a sama přitom sní o spisovatelské dráze.

Ženy za kamerou

Berlinale si už několik let zakládá kromě sociálních a politických témat na genderové rovnováze, letos je mezi tvůrci 342 filmů 138 režisérek. Jednou z nich je i Agnieszka Holland, jež do Berlína přiváží český snímek podle scénáře Marka Epsteina Šarlatán.

Líčí životní osudy léčitele Jana Mikoláška, s nímž nastupující komunistický režim zle zatočil a jehož hrají otec a syn Ivan a Josef Trojanovi. Do totalitních kulis se vrací i slovensko-česko-rumunsko-irský snímek Služebníci režiséra Ivana Ostrochovského. Odehrává se na začátku 80. let v Bratislavě a vypráví příběh dvou mladých chlapců, kteří vstupují do kněžského semináře. Tady se setkávají s neutěšenými poměry v tehdejší katolické církvi, která prostřednictvím organizace Pacem In Terris kolaborovala s komunistickým režimem. Film se představí v nové sekci Encounters, zaměřené na tvorbu nezávislých a novátorských filmařů. V sekci Forum se představí také dokument režisérky Viery Čákanyové FREM.

Pocta Helen Mirren

Čestný Zlatý medvěd letos putuje do rukou oscarové herečky a nositelky britského řádu Dáma Helen Mirren. Cena za celoživotní herecký výkon jí patří právem, pětasedmdesátiletá hvězda umí být stejně dobrá v kostýmu královny Alžběty jako ve sportovním oděvu v akčním filmu. Převezme ji příští čtvrtek večer v Berlinale Palast, kde organizátoři promítnou na její počest film Stephena Frearse Královna, jenž jí vynesl Oscara.

Českou stopu máme i v sekci Berlinale Classisc, čili restaurovaných snímků. Vedle legendárního Murnauova Kabinetu voskových figur z roku 1924 uvidí diváci také českou Dalekou cestu z dílny Alfréda Radoka (1949). Snímek z roku 1949 je jedním z prvních, který reflektuje holokaust. Po berlínské premiéře se objeví v českých kinech.

Téma domova

Silně je zastoupena sekce Perspektive Deutsches Kino, kde je ústředním tématem Domov. Dramaturgy prý k k tomu inspiroval snímek Sleep Michaela Venuse, který na jednu stranu pojem domov romantizuje, na druhou problematizuje.

Téma variuují i další filmaři v soutěži. V německém Berlin Alexanderplatz, italském Favolace či britském The Roads Not Taken, kde si zahrál Javier Bardem.

Do hlavní soutěže vybrali dramaturgové už takřka tradičně novinku německého oblíbence Christiana Petzolda Undine o lásce, zradě a pomstě, očekávání provází také Siberii Abela Ferrary s jeho dvorním hercem Willemem Dafoe. Ten tu hraje muže, který se uchýlí do jeskyně, aby bojoval se vzpomínkami, zklamáním a démony v sobě.

Televizní košt

Oblíbenou sekcí je už pár let Berlinale Series, kde se poprvé prezentují televizní projekty. Letos budou k vidění mj. pilotní díly rakousko-českého seriálu Freud z produkce Netflixu o útrapách známého psychoterapeuta a také dánské série Sex ze zákulisí call centra sexuálních služeb.