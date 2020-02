Berlínský filmový svátek osvěžily v uplynulých dnech hvězdné tváře. Některé byly nenápadné, jiné se postaraly o rozruch. Švédský herec Stellan Skarsgaard přijel reprezentovat film Naděje, na všechny se skromně usmíval, vtipkoval a trpělivě se fotil pro divácká selfíčka. Johnny Depp nenechal nikoho na pochybách, že dorazil pirát z Karibiku.

Měl bujarý klobouk, rozvolněný oděv i chování a pohled muže, jenž probděl noc. Místní ochranka ho všem spolehlivě „podržela“. Doslova. Fanynkám to při podepisování a focení ale nijak nevadilo. Dvorní herec Abela Ferrary Willem Defoe se v jeho novince Siberie vypravil na psychotrip s vlastními démony, který věru nebylo snadné vydržet do konce, o to radostněji se ale odvázal ve zdejší vyhlášené italské restauraci Sale e tabacchi.

Ženy napříč festivalem

Pokud jde o program a první ceny, těm vládnou ženy. Za i před kamerou. První z cen – Berlinale Camera za přínos filmu - dostala včera německá kameramanka Ulrike Ottinger. U koprodukčního soutěžního filmu Sestřička se sešlo rovnou ženské duo. Švýcarky Stéphanie Chuat a Véronique Reymond přivezly parádní filmařinu – výtečně napsané dialogy i zrežírovanou intimitu vztahů a škálu emocí ve filmu o pevném poutu dospělých dvojčat, jež řeší mezní životní situaci.

„Scénář nás nutil uvažovat nad tím, kolik podob může mít ženská síla, když se hrdinka rozhodne nevzdat boj o záchranu vážně nemocného bratra. A kolik kreativity v sobě dokáže najít.

Byla to nevídaná a velmi intenzívní práce, která nás všechny zasáhla. Hlavně díky zúčastněným ženám,“ vysekl poklonu režisérkám i herečkám Nině Hoss a Marthe Keller představitel hlavní mužské role Lars Eidinger, kterého známe ze série Babylon Berlin nebo z komedie 25km/h.

„Je tak těžké dnes nacházet a umět předávat lásku, většinou je odpovědí nenávist,“ dodal herec se slzami v očích a se vzpomínkou na nedávnou střelbu v německém Hannau. Jeho řeč dojala jak diváky slavnostní premiéry, tak novináře na konferenci.

Politička s láskou k filmu

Na červený koberec dorazila i Hillary Clinton. Na Berlinale představila čtyřdílnou dokusérii Hillary, kterou americké političce věnovala režisérka Nanette Burstein. „Miluju Berlín, miluju filmy. Co může být lepší než mít oboje najednou – tady s vámi?“ pronesla zkušeně diplomaticky na koberci bývalá první dáma USA.

Prozatím poslední pohled do ženského světa přinesl včera korejský tvůrce Hong Sangsoo v soutěžním snímku Žena na útěku. Manželka, jejíž muž je na služební cestě, postupně navštíví tři různé ženy.

V minimalisticky podaném příběhu s nimi vede více či méně absurdní dialogy o manželství, partnerských vztazích, stereotypu, svobodě lidí i zvířat a snaží se dostát svému slibu, že přestane jíst maso. „Naše nitro a duše soucítí se zvířaty, ale tělo má své instinkty a žádá si kus hovězího,“ shrnuje uprostřed venkovské krajiny poté, co se rozněžní nad krásnýma očima krav.