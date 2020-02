Hlavní cenu z Berlinale získal film Zlo neexistuje. Podíl na něm mají i Češi

Zlatého medvěda za nejlepší film letošního Berlinale získalo drama íránského režiséra Mohammada Rasúlofa Zlo neexistuje (There Is No Evil). Snímek osmačtyřicetiletého umělce, kterého íránský autokratický režim perzekuuje a nedovolil mu ani zúčastnit se berlínského filmového festivalu, vznikl v německo-česko-íránské koprodukci. Cenu za nejlepší režii si dnes odnesl korejský režisér Hong Sang-su za film Žena na útěku (Domangchin yeoja), velkou cenu poroty obdržel americký snímek Nikdy, zřídka, občas, vždy (Never Rarely Sometimes Always).

Britský herec Jeremy Irons, předseda 70. ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale | Foto: ČTK

Dvouapůlhodinový film Zlo neexistuje, na jehož produkci se podílela i česká firma Europe Media Nest, se ve čtyřech částech zabývá otázkou, jestli se jedinec může vzepřít rozkazu ze strany autoritářského režimu, aby zabil jiného člověk; a také dopadům, jaké takový odpor může mít. Drama, které je tvrdou kritikou íránského režimu i trestu smrti, bylo na jubilejním 70. Berlinale vřele přijato diváky i většinou kritiků. Oslovilo i porotu, která v hlavní soutěži posuzovala 18 filmů. Cenu César získal kontroverzní režisér Polanski. Několik hereček opustilo sál Přečíst článek › "(Jsou to) čtyři příběhy, které ukazují, jakou síť autoritářské režimy splétají mezi normálními lidmi, aby je donutily k nelidskosti. (Je to) film, který klade otázky o naší zodpovědnosti a rozhodnutích v životě," řekl o snímku Jeremy Irons, šéf poroty Berlinale, které dnes znovu potvrdilo, že patří k nejvíce politickým filmovým přehlídkám na světě. V bezpečí před íránským režimem Zlatého medvěda za Rasúlofa, který byl loni odsouzen za "protiíránskou propagandu a ohrožování bezpečnosti státu", převzala jeho dcera Baran, která žije se svou matkou v Hamburku v bezpečí před íránským režimem. "Děkuji, jsem ohromě šťastná a zároveň velmi smutná, protože tahle cena je pro filmaře, který tu dnes nemůže být. Můžu jen ve jménu všech v týmu říci: Tahle cena je pro něj," uvedla mladá žena, která si oceněném filmu také zahrála. Španělské hvězdy na Berlinale. Bardem musel krotit svůj temperament Přečíst článek › Společnost Europe Media Nest snímek koprodukovala. "Filmy toho typu, na kterých děláme, se točí v Iránu a potom se dodělávají v Evropě. Tento se konkrétně dodělával v Německu a společnost Europe Media Nest se podílela finančně i organizačně na jeho dokončení," ČTK dnes řekla produkční manažerka společnosti Gabriela Daniels. Europe Media Nest v Praze je odnoží dubajské společnosti Media Trading LLC. Europe Media Nest na českém trhu působí od roku 2014 v oblasti půjčování a prodeje profesionální audiovizuální techniky a také filmové produkce.

Autor: ČTK