Mezi jeho „oběťmi“ najdeme vrcholné politiky, celebrity, ale i nejobyčejnější lidi. Proč oběti? Nejde o humor? Ano, jde, a přesto v případě britského komika Sachy Barona Cohena je potřeba mluvit o obětech. Jeho přístup k humoru je totiž velmi svérázný: vychází z principů skryté kamery, kdy se štáb snaží nachytat nic netušící kolemjdoucí.

Cohen však jde dál a kameru ukazuje. Nezastírá, že jde o natáčení. Přesto se mu daří z lidí dostat mnohdy neuvěřitelné průpovídky.

Sám se stylizuje do figurky, která je zdánlivě méně bystrá než respondent. Tímto fíglem však respondenti velmi často ztrácejí veškeré zábrany a najednou jsou z nich rasisté, kteří neváhají mluvit o tom, že by dávali zbraně do rukou školkovým dětem.

Šokující? Jistě. Ale může to být humorné? Rozhodně! Tedy pokud jste génius typu Sachy Barona Cohena, který se převtěluje do svých postav Borata, Brüna či Aliho G.

Milovník Petera Sellerse

Jak jméno naznačuje, Sacha Baron Cohen má židovský původ, a to z obou stran. Jeho otec, majitel obchodu s oblečením, pocházel z rodiny Aškenázských Židů, kteří odešli do Velké Británie. Rodina Cohenovy matky, fotografky Danielly Naomi rozené Weiser, byli původně němečtí Židé, kteří uprchli do Izraele.

Podobně jako u největších britských komiků 20. století (s čestnou výjimkou Charlieho Chaplina) také Cohenova dráha je spojena s dobrým vzděláním (na Cambridge studoval historii) a studentským divadlem. Ačkoli mladý Sacha (jako velká část komiků) v mládí obdivoval komediální skupinu Monty Python, za svou hlavní inspiraci vždy označoval někoho jiného – Petera Sellerse (jehož The Goon Show ostatně značně ovlivnila Monty Pythony).

V biografii Růžový panter Peter Sellers její autor Ed Sikov popisuje základ Sellersovy osobnosti jako svého druhu chameleona, který nemá žádnou stálost a neustále se převléká. Je to svého druhu talent, ale také prokletí, protože pravého Sellerse nikdy nikdo neviděl. Pro Sachu Barona Cohena platí něco obdobného, snad jen v méně tragické podobě (Cohen na rozdíl od Sellerse má šťastný rodinný i společenský život).

Svůj humor vtěluje do různých figur a sám za sebe se až na drobné výjimky v podstatě neprezentuje (a i při těchto výjimečných situacích se často pohybuje na hraně stylizace).

Takové figury, byť v ještě nehotových podobách, využíval již v počátcích televizní kariéry a například šanci na celostátním Channel 4 získal na základě kazety, kde hrál albánského reportéra (velmi připomínajícího pozdějšího Borata).

Globální celebrita

Zlom v Cohenově kariéře přišel v roce 1998, kdy se Sacha objevil v populárním pořadu The 11 O’ Clock Show. Představil se tu jako Ali G, rapper ze Staines, který svým nezaměnitelným stylem zpovídal nejrůznější osobnosti.

Dopad tohoto přístupu byl natolik impozantní a Cohen začal vyprofiloval své další dvě postavy, kazašského reportéra Borata, který objevuje západní kulturu, která by mohla pomoci vylepšit život v domovském Kazachstánu, a také módního guru Brüna, který však „jako každý Rakušan“ trpí fascinací třetí říší.

Humor Sachy Barona Cohena byl ve své době zcela nový. Stavěl se do pozice outsidera, či dokonce neinformovaného blba, který neví, co se sluší a patří. Mluví bez nánosů slušnosti západní civilizace, čímž druhé vystavuje složité situaci.

A najednou zjišťujeme, že jen velmi málo lidí na takovou chvíli reaguje odmítnutím. Naopak, většina lidí se uvolní, přestane se hlídat a najednou mluví ještě hůř než moderátor. „Cestu do Osvětimi dláždila lhostejnost,“ opakuje Sacha Baron Cohen slavný citát. A právě to je srdcem jeho komediální metody.

Všechny jeho postavy dostaly prostor ve velkém filmu a tyto snímky na pomezí reality a komedie u diváků uspěly. Borat však zůstává jeho největším úspěchem a je otázka, zda se mu na něj podaří navázat pokračováním.

To vzniklo celé během pandemie a mají se tu objevit i opravdu těžké váhy typu Rudyho Giulianiho, bývalého starosty New Yorku, prestižního amerického právníka a věrného soukmenovce prezidenta Donalda Trumpa. Premiéra se kvůli omezením kin po celém světě uskutečnila včera na internetové televizi Amazon Prime.

Cohenův rok

Uvidíme, jak se bude Cohenovi dařit. Pokud druhý Borat nepropadne, půjde o dosud nejlepší Cohenův rok. Před pár dny se totiž objevil v jedné z hlavních rolí fantastického snímku Chicagský tribunál (vysílá internetová televize Netflix), který jistě bude usilovat o Oscary i další filmová ocenění. A nutno dodat, že tu původně komik prokazuje neuvěřitelný herecký talent podobně jako v seriálu Špion (také Netflix).

Talent Sachy Barona Cohena je zjevně zatím nevyčerpaný. Nejspíš se od něj dočkáme ještě spousty překvapení.

To nejlepší od Sachy Barona Cohena



Chicagský tribunál (Netflix, 2020)

V mimořádném filmu o jedné temné kapitole amerických dějin ztvárnil Sacha Baron Cohen studentského lídra. Britský komik tu vytvořil neuvěřitelně silnou postavu a řekl si o nominaci na Oscara za vedlejší roli.



Špion (Netflix, 2020)

Seriál společnosti Netflix, kde Cohen ztvárnil skutečnou postavu izraelského špiona, který se infiltroval do nejvyšších pater libanonské politiky. Cohen roli ztvárnil velmi komplexně.



Diktátor (Paramount, 2012)

První Cohenův film, který nevycházel z jeho televizních postav. Snímek sice u diváků spíše propadl, komikovi se však podařilo vytvořit velkou globální show, která zasáhla celý svět a projevila se také na internetu a sociálních sítí.



Brüno (Universal, 2009)

Po Boratovi se na plátnech objevil také rakouský hoosexuální módní reportér Brüno. Ve své době se o práva na tento snímek strhla ohromná bitva a nakonec studio Universal zaplatilo více než 40 milionů dolarů, aby film mohlo vysílat.