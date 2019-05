Na poslední chvíli se podařilo zařadit do hlavní soutěže i novinku Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, kterou sem režisér Hanebných panchartů přiveze na horkém nosiči rovnou ze střižny, z níž se čtyři měsíce nehnul. Dost možná poté ještě dozná úpravy, hosté v Cannes si nicméně užijí tu čest být prvními diváky. Včetně hlavních hvězd, kterými jsou Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell a další.

S napětím je očekáván také nový snímek Pedra Almodóvara, miláčka Cannes. Komorní drama Bolest a slzy líčí sugestivně čas vyhoření hlavního hrdiny filmového režiséra a podle zasvěcených do něj filmař promítl i své aktuální pocity. Obsazení tvoří režisérovi dvorní aktéři Antonio Banderas a Penélope Cruz.

V soutěži se utká například s Desplechinovým Oh, Mercy, kde exceluje Léa Seydoux, s komorním snímkem Xaviera Dolana Matthias a Maxim nebo s dalším sociálním dramatem Kena Loache Sorry, we missed you.

Horor pod palmami

Mimo soutěž se na plátna vrátí zrestaurovaný kultovní horor Stanleyho Kubricka Shining, kde exceloval Jack Nicholson.

Setkání s diváky a médii známé jako Rendez vous letos čeká na Sylvestera Stallonea, Nicolase Windinga Refna a Alaina Delona, jimž organizátoři chystají speciální pocty. Delon uvede snímek Pan Klein v režii Josepha Loseyho, Stallone zavzpomíná na svou První krev v pilotním filmu Rambo a představí ukázky z páté části.

Mexickou kinematografii, která se těší poslední léta pozornosti a kterou na Riviéru přivedli Alejandro G. Iñárritu a Alfonso Cuarón, letos připomene film s Gaelem Garcíou Bernalem. Vrací se i francouzsko-tuniský filmař Abdellatif Kechiche, jehož eroticky odvážný Život Adéle tu sklidil před lety velký úspěch, tentokrát s filmem Mektoub, My Love.

Retro na pláži

Připraveny jsou tradiční plážové projekce pod širákem, kam se s oblibou vydávají milenecké páry a pamětníci, poslední dobou (alespoň za plotem) ale i arabští či muslimští „poutníci“ bloumající Riviérou.

Loni tu stály davy na Johna Travoltu a jeho oživenou Pomádu, letos je v programu například Stoneův hit The Doors, příběh rockové hvězdy Jima Morrisona a legendární kapely The Doors. Šedesát let po triumfu v soutěži (cena za režii) se sem vrátí i Truffautův majstrštyk z roku 1959 Nikdo mne nemá rád o strastech chlapeckého dospívání.

Návrat Formana

Čestný hold vzdá festival Miloši Formanovi, v sekci Cannes Classics budou promítnuty zrestaurované Lásky jedné plavovlásky. Slavnostní světovou premiéru si odbude také dokument Heleny Třeštíkové Forman vs. Forman, jenž vznikl na zakázku televizní stanice Arte v česko-francouzské koprodukci, mj. Negativu a České televize..