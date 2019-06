„Je to frajer! Kluk, který dostal Oscara za fenomenální film Manchester by the Sea, a je také fenomenální herec a velký svéráz. Má specifické nápady. Rád jezdí po Evropě autem, takže jsme pro něj s klukama poslali auto, aby přijel do Varů,“ prozradil Kryštof Mucha, jak došlo k tomu, že je Casey na festivalu již podruhé. Naposledy se tu objevil před dvěma lety, kdy obdržel Cenu prezidenta festivalu.

Vtipné na tom je, že nedorazil jako mnoho VIP hostů v obležení ochranky, ale přijel hezky sám, autem, podle navigace. „Poslali jsme mu auto do Mnichova a bylo mu překvapivě jedno, jaké auto to bude. Zapnul si navigaci, dal si tam hotel Pupp a jel,“ prozradil s úsměvem Mucha. Nikdo tak netušil, zda stihne slavnostní galavečeři s herci a také s další hvězdou festivalu Julianne Moore.

Světlo mého života

Dnes by měl osobně představit ve Velkém sále hotelu Thermal svůj film Světlo mého života, který režíroval a také v něm vytvořil hlavní roli. „Je to hodně intimní tmavá věc, až hodně netypická na Hollywood, ale to je přesně Casey,“ dodal Kryštof Mucha, který působí v pozici výkonného ředitele přes dvacet let od roku 1997. Tehdy si prý vůbec nedovedl představit, že by tu práci dělal tak dlouho.

„Mně se tady moc líbilo a toužil jsem být součástí festivalu, ale vůbec mě nenapadlo, že to bude věc, která mě jednou bude živit a že to bude moje jediná práce mimo to, že jednou za čas udělám film s Davidem Ondříčkem. Jediné, co celý život dělám, je karlovarský festival a jsem za to šťastný,“ dodal.

