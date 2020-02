Jeden z jeho protagonistů Jiří Schmitzer získal také cenu za nejlepší mužský výkon. „Ono se říká, jak se nám všem a tomuto filmu věřilo. Ale není to tak úplně pravda. Nevím, jak to měl kolega Láďa Mrkvička, ale já prosím pěkně musel na zdravotní prohlídku a byl jsem pojištěn,“ řekl při přebírání trofeje s úsměvem sedmdesátiletý Schmitzer.

Byly to nervy

Druhý favorit cen, rovněž debut, snímek Vlastníci Jiřího Havelky vyhrál ceny dvě. „Byly to větší nervy, než když jsem stál minulé tři roky na pódiu jako moderátor,“ přiznal upřímně Havelka, jehož kritici ocenili za scénář a který má v šupleti už několik dalších námětů. „Čekám, až přijde to správné nakopnutí,“ vtipkoval na adresu případných producentů. Tereza Ramba, jež v jeho filmu excelovala v roli zoufalé předsedkyně vlastníků, vyhrála cenu za nejlepší herečku. „Je to kolektivní dílo,“ vzdala hold i ostatním hercům, kteří s ní martýriem domovní schůze velmi přesvědčivě prošli.

Ondřej Provazník a Martin Dušek poděkovali svým aktérům za úspěch filmu. „ Bez pana Mrkvičky a Schmitzera by to nešlo,“ smekli před jejich výkony v rolích seniorů, kteří vyrazí na dlouhou cestu za spravedlností a pomstou. „Bylo to s vámi těžké, pánové, a vy to určitě měli těžké s námi. Ale výsledek stál za to. Pravda, občas jsme nevěděli, jestli jdou herci po komunistickém mizerovi, nebo po nás. Ale jak říká Jirka Schmitzer, šlo nám o stejnou věc.“ Pozvali také další dokumentaristy, aby s ními sdíleli radost z hrané tvorby: „Je to tady na pódiu pěkné, v tom zlatě. Nebojte se a pusťte se do natáčení.“

Dcera nezůstane mimo

Nejlepším dokumentem se stala Dálava Martina Marečka. „Na cenách Trilobit zářil Vladimír Pucholt. Všichni se s ním fotili a dávali to na sítě, já přišel domů a mrzelo mě, že jsem ho nedokázal ani pozdravit. Ráno jsem zjistil, že mám v krabici Trilobita Vladimíra Pucholta… Tak jsem se s ním potkal alespoň takhle,“ zažertoval režisér.

Radovala se i Darja Kaščejeva, která přijela rovnou z Los Angeles, kde pomáhala reprezentovat svůj úspěšný loutkový film Dcera. „Zastavil mě někdo z americké akademie a říkal, že se na můj film dívali snad dokonce dvakrát a pořád brečeli,“ svěřila se šťastná studentka FAMU. „Bylo moc hezké slyšet, že tihle lidé z velkého světa viděli Dceru a přemýšleli o ní. Nikdy by mě nenapadlo, že se v těchto kruzích ocitnu. Nabilo mě to energií na několik let dopředu.“ Prohlásila, že její snímek byl „mimo kino“ loni, letos se ale pracuje na tom, aby ho viděli i diváci v kinech. „Film zažívá opravdu divoké období a já s ním. Díky za podporu škole a Maurfilmu!“

Smyčec pro Kolju

Speciální cenu si přišli převzít i Zdeněk a Jan Svěrákovi. „Protože jsem nečekal, že dostanu smyčec, nepřipravil jsem si žádný projev… Ale jsem za tohle vítězství moc rád. I když Kolju někteří kritici neměli rádi, ukazuje se, že je to pořád dobrý film,“ řekl s úsměvem Zdeněk Svěrák, který se synem dostal symbolický smyčec k violoncellu, jež hraje v jejich filmu výraznou roli.

Poděkoval také svému synovi, že ho tak dobře natočil. „Jsem poctěn. A děkuju tomu, že ke mně tyhle látky díky tátovi dorazily,“ shrnul Jan fakt, že se v desítce nejlepších porevolučních filmů, o nichž kritici letos na počest jubilejního 10. ročníku hlasovali, objevila kromě Kolji i Obecná škola.

Večerem v Divadle Archa provedl výtečně Miroslav Hanuš, který věnoval na pódiu mimo jiné roztomilou tryznu vyhazovaným vánočním stromkům. Po skončení ceremoniálu odjel rovnou do Kamenice nad Lipou podpořit místní ples. „Vzal jsem si pro váš novinářský večer frak, který mám z jisté taneční soutěže, tak si ho musím trochu vysloužit,“ prohlásil herec a režisér, jenž letos převzal průvodní štafetu po dvojici Janě Plodkové a Jiřím Havelkovi.