Podstatu hrůzné události vystihuje řada situací, jednou z nejmrazivějších je ale asi replika, jež už zazněla: „Myslíš, že správná otázka tě dovede k pravdě? - Žádná pravda není!“

Doplňují to slova autora seriálu Craiga Mazina na Twitteru: „Jaderná energie není nebezpečná, nebezpečné je lhaní a klamání lidí. Snaha potlačovat kritiku a hrát si na Boha. To zabíjí.“ Že pětidílný projekt oceňují i odborníci, potvrzuje i šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Přestože se nejedná o záznam toho, co se v Černobylu před třiatřiceti lety událo, nýbrž o hraný seriál, je natočen poměrně přesně,“ pochválila jej před časem v Českém rozhlasu.

„Pokud jsem našla nějaké nepřesnosti nebo nadsazené momenty, nejsou podle mě až tak důležité,“ uvedla. Nepřesné jsou například krvácející ruce hasičů, jež tvůrci dali do souvislosti s radiačními popáleninami, ve skutečnosti by tyto projevy nastaly později, po několika týdnech nebo měsících. V příběhu je také časově předsunut pád vrtulníku - ve skutečnosti k němu došlo až po několika měsících, 2. října 1986. Vpodstatě jsou to ale detaily, které slouží větší dramatičnosti vyprávění.

Jedno je jisté - seriál boří dosavadní rekordy v žebříčcích, na imdb.com jej diváci vynesli na první příčku hodnocením 9,7, za sebou nechal Černobyl Planetu Zemi II., Hru o trůny i další kultovní série. Podobně vyhlížejí i jiné ankety. Domácí fanouškovský csfd mu dává momentálně 97 procent.

Reálné vzpomínky

Tým tvůrců Craiga Mazina a Johana Rencka poskládal strukturu příběhu, zásadní okamžiky i postavy strhujícím způsobem. Filmovým Černobylem se stalo litevské město Vilnius a je přesvědčivé. Jak říkají sami tvůrci, hlavně díky své sovětské atmosféře, která evokuje kulisy ukrajinského města Pripjať.

Dokládají to i herci, mezi nimiž jsou známá jména: sovětského místopředsedu vlády, kterého Kreml pověřil vedením vyšetřováním havárie, si zahrál švédský herec Stellan Skarsgård, v roli jaderné fyzičky se divákům představila britská herečka Emily Watsonová. „Černobyl byla strašlivá katastrofa. Nejen pro Rusko, ale pro celou Evropu,“ říká Stellan Skarsgård.

„Dodnes si ten den pamatuji. Vzpomínám si, jak všichni kolem zůstali po té zprávě stát v děsivém úžasu. Nejhorší ovšem je, že sovětská vláda se snažila všechno zamést pod koberec a lidé v Evropě se ta mrazivá fakta dozvídali až mnohem později, když se postupně objevovala. Nabídka na tuto roli mě přiměla k tomu zajímat se víc o celý příběh, o jeho pozadí, než o to, jak hrát danou postavu. Úplně mě to pohltilo.“

„Já byl v ten den v Londýně,“ přitakává Jared Harris, který hraje Legasova. „A dodnes vidím ten šílený mrak, co se hnal nad východní Evropou. Večer jsem přišel domů a nemohl usnout. Před očima jsme měl ty strašlivé záběry z televize. Když jsem četl scénář k Černobylu, znovu se mi vrátily. I všechny ty úzkostné pocity.“

Oba chválí výtečný scénář, s jakým se herci potkají málokdy. „Je to omračující text. Pečlivý a plný detailů, postřehů, dobře napsaných charakterů – zejména sovětských aparátčíků. Rešerše k seriálu, to byla fantastická práce!“ říká Harris.

„Kdybych měla tendenci se dojímat, pak by to byl příběh babušky, které zastřelili krávu přímo pod rukama. Zbytečně. Kvůli nedostatku informací,“ doplňuje Drábová. „Vítám každé takové poctivé dílo. Měl by ho vidět každý, pokud to vydrží. Ono není lehké se na to dívat, protože jde o skvěle zpracované téma," dodala.