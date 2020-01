K objasnění případu ztracené dívky byla ve včerejším úvodním dílu přizvána specialistka na komunikaci s nezletilou mládeží kapitán Ema Grodská alias Pavla Beretová. Budoucí šéfka mordparty.

Jak už to tak bývá, ukazuje se, že to nebude mít v mužském kolektivu snadné. „Ema je ambiciózní, přemýšlivá žena, které nechybí odvaha pustit se na tenký led a narušit stereotypní smýšlení své mužské party,“ říká Pavla Beretová, která také pochází z Ostravy. „Ostrava je mým skutečným místem činu. Narození, dětství a dospívání. Moc ráda jsem se vracela na místa, která znám.“

Do jejího týmů patří drsný policajt ze „staré školy“ Richard Lukeš (Karel Dobrý), benjamínek Matěj Sehnal alias Mates (Štěpán Kozub) a kapitán Jan Bermann (Stanislav Majer), který čeká na Eminu chybu. „Jan pochybuje, že je Ema skutečně kompetentní vykonávat důležitou a zodpovědnou funkci. Navíc je tam podezření o průběhu výběrového řízení. A zda by se v naší společnosti cítili nějací muži ponížení, pokud by je žena v kariérním žebříčku předběhla? Ano. Hodně mužů určitě ano,“ usmívá se herec.

Ředitele kriminálky Leoše Kubelíka ztvárňuje Pavel Kříž. „Člověk ukázněný, výkonný, s velkými ambicemi, které přesahují jeho město, ale i dost záludný. Ema podle něj jako ženská do kriminalistiky nepatří,“ vypočítává Kříž. Projekt vznikl pod vedením tří režisérů Dana Wlodarczyka, Jana Hřebejka a Jiřího Chlumského.

Reálné kauzy

Jednotlivé díly jsou inspirovány případy, které policie na Ostravsku vyšetřovala v průběhu několika let (některé autoři konzultovali s šéfem ostravské mordparty Lubošem Valeriánem). „Snažíme se vyhnout něčemu, co by mohlo zraňovat oběti nebo pozůstalé. V případě seriálu Místo zločinu Ostrava jde asi u poloviny příběhů pouze o inspiraci skutečným případem, například Smrt v Tunisu či Kyselina, anebo o čistou fikci jako v případě dílů Kubelíkův případ a Barvy,“ podotýká režisér Jan Hřebejk.

Seriál volně navazuje na divácky oblíbenou kriminálku Místo zločinu Plzeň (na podzim roku 2015 ji sledovalo průměrně 1,32 milionu diváků starších patnácti let). Tvůrci už uvažují o dalším pokračování, které by se mělo odehrávat v Českých Budějovicích.