Jako první si z českých filmů odbude premiéru 20. února životopisný snímek Šarlatán. Agnieszka Holland pokračuje po filmu Přes kosti mrtvých v trendu příběhů lidí ctících přírodní zákony. K léčiteli Janu Mikoláškovi se o radu obracely tisíce lidí včetně osobností, jako byla herečka Olga Scheinpflugová, výtvarník Max Švabinský nebo prezident Antonín Zápotocký.

Jako mnohé jiné stihl ale Mikoláška po změně politických poměrů „trest“ v podobě vykonstruovaného procesu, kdy byly vlivem sílícího příklonu k materialismu zpochybňovány jeho schopnosti. V titulní roli uvidíme Ivana Trojana.

Trojanův protiúkol

Herec z Dejvického divadla se objeví i v další české novince, ve filmu svého bratra Ondřeje Trojana Bourák. Ta má premiéru 28. května. „Je to taková postavička na periferii společnosti, která neví, co se sebou,“ přibližuje příběh z pera Petra Jarchovského režisér.

„Mám chalupu ve Slavonicích a často tam potkávám týpky, kteří se potulují v podchodech a žijí ve svých snech. Ti mě inspirovali.“ Pátý snímek Ondřeje Trojana se nicméně neodehrává ve Slavonicích, nýbrž ve smyšleném filmovém Šlukdorfu, a pro Ivana Trojana je prý role protiúkolem.

„Brácha nesnáší tanec a auta mu nic neříkají,“ směje se režisér s poznámkou, že Ivanův hrdina odmítá dospět, řeší pouze své vlasy a otřískaný cadillac a tančí rock'n'roll. Nejtěžší taneční scény teď herce čekají, ale vede si prý statečně.

Vedle něj si ve filmu zahrají Jiří Macháček, Kristýna Boková či Kateřina Winterová, hudbu speciálně pro Bourák složil Roman Holý.

Největší událostí filmového roku bude ovšem Zátopek. Vysněný projekt režiséra Davida Ondříčka a producenta Kryštofa Muchy o síle vůle je věnován slavnému běžci Emilu Zátopkovi a premiéru má 13. srpna. Osou filmu, jenž začíná rokem 1968, je rozhovor australského rekordmana Rona Clarka se Zátopkem, kdy se v retrospektivách vracíme do klíčových okamžiků jeho života.

„Svobodu, kterou mu běh poskytoval, si doslova vydřel,“ říká o své postavě Václav Neužil, který prošel stejně jako Martha Issová v roli jeho ženy Dany náročným sportovním tréninkem.

Povede se Havel?

V červenci se dozvíme, nakolik přesvědčivý bude projekt Havel. Odvážně se do něj pustil tvůrce filmu Domácí péče Slávek Horák, který do něj obsadil Viktora Dvořáka a Aňu Geislerovou, jež hraje Olgu. Poslední záběry do filmu se natáčely před dvěma týdny během oslav 17. listopadu na legendárním balkonu Melantrich.

Příspěvkem do světa moderních technologií je Modelář Petra Zelenky z prostředí lidí pracujících s drony. „Zažil jsem tyhle podivíny při jednom natáčení a zaujali mě,“ říká režisér o filmu, který uvidíme v únoru. „Dnes už nejsou zajímavé záběry z dronu, ale dron samotný. Je to technická hračka, ale sexy. V Modeláři jsme s ní pracovali unikátním způsobem, a to nejen na české poměry.“

Šmírování vyloučeno

Jak říká, nebude Modelář komplikovaný jako předchozí Karamazovi a Ztraceni v Mnichově. Psychologický thriller ukáže, jak drony monitorují větrné elektrárny, sprejují Petřínskou rozhlednu či závodí. Scénu se šmírováním nevěry nakonec z filmu vyhodil, i tak ale Modelář dokládá, jak jsou soukromé drony nevyzpytatelné .

Zátopka, Modeláře i Bourák podpoří Filmová nadace, jež vstoupila do 15. sezony projektu Energie českého filmu.

Změnit by to neměl ani chystaný prodej aktivit innogy v Česku novému vlastníku. „Věříme, že majitel převezme naše aktivity včetně podpory českého filmu,“ říká Martin Chalupský.