Cesta kolem světa nemůže kvůli koronaviru do kina. Bude se vysílat on-line

Kvůli epidemii koronaviru se přesouvá film Cesta kolem světa s Ondřejem Sokolem a Lukášem Pavláskem na internet s podtitulem "Tyhle dva nic nezastaví. Pokud vy nemůžete do kina, přijdou oni za vámi do obýváku. | Foto: IS Produkce

Dva oblíbení čeští komici spolu 80 dní na cestě po světě. A jeden průser za druhým. Vše zachyceno filmovými kamerami. Výsledkem je film s názvem Cesta kolem světa s Lukášem Pavláskem a Ondřejem Sokolem v hlavních rolích. Snímek o natáčení nejšílenějšího cestopisu všech dob bude mít, i přes nesouhlas hlavních protagonistů a tvůrců v čele s režisérem Danem Svátkem, premiéru 15. března 2020. Vzhledem k současné epidemiologické situaci však nebude uvedený v kinech, jak bylo původně plánováno, ale na oficiální stránce filmu www.cestakolemsvetafilm.cz, takže jej diváci mohou shlédnout z pohodlí domova. Koproducentem filmu je zlínská IS Produkce. Seriál na Prima Cool Celovečerní film vznikl z materiálů natočených při tvorbě původně plánovaného cestopisného seriálu, který se natáčel pod taktovkou režiséra Dana Svátka. Netradiční putování s herci Pavláskem a Sokolem režisér realizoval v roce 2018, od března do července. Štáb postupně spolu s herci navštívil Spojené arabské emiráty, Thajsko, Katar, Japonsko, Filipíny, Austrálii, Bali, východní i západní pobřeží Spojených států, Mexiko, Kolumbii, Švýcarsko a Maledivy a během necelých 4 měsíců natočil 12 dílů, z nichž každý má stopáž 20 minut a uvede je v blízké době Prima Cool. "Jeden průser za druhým" „Na cestách neustále docházelo k nějakým problémům a situacím, jež často byly přímo dobrodružné, až akční. Je přímo neuvěřitelné, že to ti dva, myslím Ondřeje a Lukáše, a také vlastně celý štáb, ve zdraví přežili,“ hodnotí producent IS Produkce Martin Gazda proč vlastně celovečerní film s podtitulem „Jeden průser za druhým“ vznikl. Film měl mít původně premiéru v kinech a to 21. března 2020. „Vzhledem ale k současné epidemii koronaviru a přijatým preventivním opatřením jsme rozhodli premiéru přesunout na internet tak, aby lidé mohli film, alespoň dočasně, sledovat ze svých domovů. Na zmíněné webové stránce bude snímek dostupný už od neděle 15. března 2020,“ informuje Martin Gazda. TEDxZlín se prozatím ruší, pořadatelé hledají nový termín Přečíst článek › Ostrý nesouhlas tvůrců S uvedením tohoto filmu však nesouhlasí režisér cestopisu Dan Svátek. „Nevylučujeme, že se budeme bránit soudně. S podobou filmu nesouhlasíme. Nechceme, především tedy herci, aby se zveřejnily záběry, které nikdo neměl vidět,“ reagoval Svátek. Podle IS Produkce však společnost jako koproducent vlastní veškerá práva na natočený materiál. Zlínská IS Produkce s režisérem Danem Svátkem v minulosti spolupracovala například na úspěšném snímku Úsměvy smutných mužů. Další dva nakažení ve Zlínském kraji. Počet pacientů v kraji stoupl na pět Přečíst článek ›

Autor: Nataša Budačová