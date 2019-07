Letos je velkým favoritem film Ženy v běhu, podle údajů Unie filmových distributorů nasbíral přes milion 260 tisíc diváků. V letošní tabulce TOP dvacet filmů v ČR je jediným domácím zástupcem mezi zahraničními trháky, vybojoval sedmnáctou příčku. Už během premiérového víkendu na něj přišlo přes 177 tisíc lidí, celkového vítěze české „topky“ Anděla Páně 2 ale film Martina Horského netrumfl.

Že patří komedie stále k oblíbeným žánrům českých diváků, a to nejen v kinech, o tom svědčí i nedávný průzkum agentury Nielsen Admosphere. Prošlo jím zhruba pět set respondentů z internetové populace starší 15 let z Českého národního panelu. Plyne z něj, že Češi jsou obecně velcí filmoví fanoušci. Čtyři pětiny sledují filmy alespoň jednou týdně a nejčastěji si je vybírají podle žánru, a to všechny věkové kategorie, od 15 let až po 45 a více.

Stejný počet českých internetových uživatelů v současnosti sleduje filmy alespoň jednou týdně, ať už v kině, doma nebo se svými přáteli. Nejaktivnější jsou v tomto směru respondenti starší 45 let.

Suverénně vedou komedie. Filmové festivaly jsou nyní spíše na okraji zájmu navštěvuje je osm procent oslovených. Výběr konkrétního filmu záleží v první řadě na žánru (uvedlo to 65 % dotázaných). Muži kromě komedií preferují dále akční filmy, krimi a sci-fi. Ženy uvádějí na druhém místě romantické filmy, rády sledují i pohádky.

Podle nálady

Více než polovina oslovených se rozhoduje podle aktuální nálady, necelá půlka vybírá podle doporučení svých přátel. Tuto skupinu tvoří z největší části opět mladší respondenti, zejména skupina ve věku 1534 let. Tradičně funguje i herecké obsazení oblíbené tváře přitáhnou k filmu 40 % oslovených.

Nejmladší skupina od patnácti let je výjimečná i tím, že se často řídí hodnocením uživatelů na filmových databázích typu ČSFD.cz. Je jich přes padesát procent, což je násobně více než u starších věkových kategorií. Mladší respondenty více než ostatní zajímají z filmů přednostně také ty, o kterých se aktuálně mluví ve škole či v partě.

Starší respondenti, přesněji kategorie nad 45 let, preferuje sledování filmů v televizi namísto návštěvy kina.