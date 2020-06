Obrovskou diváckou oblibu si Chalupáři získali především díky skvělým hereckým kreacím Jiřího Sováka a Josefa Kemra, jež spolehlivě dovedou zaujmout všechny generace diváků i po tolika letech. V mimořádných výkonech obou herců je totiž možné, i díky nespočtu repríz, stále objevovat něco nového.

„Víte, že se mi do natáčení Chalupářů nechtělo? Po takových seriálech, jako byl F. L. Věk nebo Sňatky z rozumu, jsem je vnímal jako drobné spotřební zboží,“ vzpomíná po letech na své první námluvy se seriálem režisér František Filip, který se nakonec nechal přesvědčit a do natáčení se pustil. Dnes toho prý nelituje a přiznává, že se ve svém úsudku tehdy mýlil.

Na následujících řádcích vám přinášíme autentické vzpomínky dvou hereček – Gabriely Vránové a Luby Skořepové –, které sice už nejsou mezi námi, já jsem však s nimi často, a to nejen právě o Chalupářích, rozmlouval.

Tanec U Fleků

Jedenáctidílný seriál se natáčel v první polovině 70. let v malé vesničce Višňová u Příbrami. Scenáristé František Vlček a Václav Borovička si se jménem vsi trochu pohráli, a tak ji překřtili na Třešňovou. „Dodnes mám v živé paměti místní kostelík, nad jehož vchodem byla napsána věta: Hodiny odbíjejí i tvůj čas, pamatuj na konec,“ vzpomínala na malebnou vísku herečka Gabriela Vránová. „Celé natáčení provázela neskutečně příjemná atmosféra, a snad i proto si skoro všechny scény vybavuji velice dobře i po tak dlouhé době.

Nejraději však vzpomínám na pověstnou scénu U Fleků, kde jsem s plným nasazením tancovala na stole. Natáčení pak samozřejmě zvolna přešlo v soukromou oslavu, která se protáhla až do brzkých ranních hodin,“ říkávala s oblibou a úsměvem na tváři o dílu Romeo z autobusu seriálová Anča Čiháková.

„Partnerství s Vladimírem Menšíkem, který mi hrál manžela, bylo úžasné. Zažili jsme s ním spoustu nevídané legrace. Nejvíc se ale vyřádil při přípravě scény, kdy se měl v jednom dílu oběsit během zkoušek na divadelní představení zvané Hubička. Předváděl neskutečný počet nejrůznějších variant, jak by to mohlo ve finále asi vypadat. Zrovna při této scéně padla tisící klapka. Samozřejmě se to hned řádně oslavilo.“

Gabriela Vránová měla také spoustu zážitků s kolegy Josefem Kemrem a Jiřím Sovákem. „Nejde zapomenout zvlášť na to, jak se při natáčení bavili, a to nejen před kamerou, ale i v civilu. Do seriálu domysleli i hodně dalších vtipných scén a hlášek. Bylo to krásně prožité léto,“ nezapomněla nikdy podotknout.

Kuřata ve snech

Spoustu zážitků z natáčení Chalupářů měla také Luba Skořepová. Jeden z nich však dávala k dobru pokaždé, když na natáčení přišla řeč, ten byl pro ni opravdu nezapomenutelný. „V Chalupářích jsem měla jako cikánka spolu se svým mužem stejné pleti Ottou Lackovičem na starosti kuřata. Dodnes se mi zdává v děsivých snech, jak se čerstvě narozená kuřátka bojí o život, jak zobají, nechci říct co, jak ta zdatnější vydrží a slabší upadnou, pak je hodí na vůz a odvezou na drůbeží jatka, aby z nich byla drůbeží sekaná. Od té doby se jídlům z těch nešťastných drobečků vyhýbám. Jím pouze jejich játra, a to jen z přinucení, kvůli svým červeným krvinkám,“ říkávala herečka.

Na svou roli Aranky měla po každém odvysílání velké odezvy, a to nejen od diváků prostřednictvím dopisů. „Vzpomínám si, jak za mnou tehdy na ulici lítala cikáňata a ječela: ,Hééérečka! Jde ta hééérečka, co nás hraje. Ano, hraje nás, hraje nás!‘ Role cikánek mi pak režiséři přisoudili na hodně dlouhou dobu,“ říkávala Skořepová s tím, že se od doby, kdy natáčela seriál Chalupáři, pracovně dlouho nepotkala například s Jiřinou Bohdalovou. K jejich většímu hereckému znovusetkání došlo až při natáčení seriálu Příkopy v roce 2007.

Rozbitá hlava i pád pod auto

Asi nejmladší pamětnicí seriálu je dnes třiapadesátiletá herečka Mahulena Bočanová, která v době natáčení ještě ani nechodila do základní školy. Jednalo se o její úplně první hereckou zkušenost před kamerou. A že byla Mahulena opravdu velmi živým dítětem, svědčí i to, že si během natáčení rozbila hlavu, a jednou dokonce spadla pod auto Čestmíru Řandovi v závěrečné epizodě Svatba.

„Pan Řanda přijížděl mercedesem na svatbu a my děti jsme se k němu měly seběhnout. Jenže kvůli tomu, jak jsem byla odmalička soutěživá, jsem všechny i přes nesouhlas pana režiséra předběhla. V té rychlosti mi ale uklouzla noha po štěrku a zajela jsem rovnou pod přijíždějící auto. Plakala jsem, ale nic se mi naštěstí nestalo. Pana Řandu však museli odvézt do nemocnice. Udělalo se mu totiž z toho šíleného leknutí zle,“ přiznává Mahulena.

Mezi zajímavosti patří i fakt, že se seriál nějaký čas nesměl vysílat. Bylo to kvůli ústřední písni Když máš v chalupě orchestrion, kterou nazpíval Waldemar Matuška. Známý zpěvák totiž v roce 1986 emigroval do USA, kvůli čemuž dostali Chalupáři „zaracha“. Komunistická cenzura nakonec své rozhodnutí vyřešila věru svébytně. Nechala místo celé písně hrát pouze instrumentální podkres. Po sametové revoluci se s návratem svobody vrátil do znělky i slavíkův hlas.

Chybička se vloudí…

Chalupáři byli natočeni profesionálním způsobem, přesto se i v nich objevilo několik chyb. Většina z těch odhalených byla v epizodě Romeo z autobusu, kdy si vesničané vyjeli na nákupy a za kulturou do Prahy. Zatím byla vypátrána tři pochybení štábu: Vladimír Menšík neřídil autobus, protože to neuměl. Zastupoval ho tedy profesionál, jenže v jeden moment je v záběru jak Vladimír Menšík před autobusem, tak šofér autobusu za volantem.

Ve scéně v metru na Muzeu se podruhé objeví, ale v jiné roli, herec Vítězslav Černý. Omylem měl v seriálu hned dvě role. Poprvé jsme ho mohli vidět v druhé epizodě Kapr, a to u benzinové pumpy. A do třetice: Až se budete na seriál dívat, pozorně si všímejte balíčků Jiřiny Bohdalové při nakupování… Třeba díky letošním reprízám odhalíte také pár maličkostí, které v serilu nesouhlasí. Tak si to doma zkuste…