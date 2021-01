S buřinkou, smíchem i slzami. Chaplin se vrátí do kina

Kdo by si nepamatoval mužíčka v buřince, s hůlkou a kolébavou ikonickou chůzí. Mistr zručného koktejlu zábavy a dojetí, Charlie Chaplin, se vrací do českých kin. Právě dnes slaví jeho groteska o tulákovi, který se ujme nalezeného dítěte, The Kid 100 let od uvedení.

Charlie Chaplin | Foto: Archiv

Chaplin, režisér, producent i herec, stál za vznikem několika desítek filmů, které svou nadčasovostí a komikou patří mezi světové kulturní dědictví a dokáží oslovit diváky napříč dobou i národy. Letos se na plátnech znovu objeví tři z nich – kromě zmíněného Kida také Cirkus a Psí život. Jako dárek k tomuto jubileu vzniknou i tři nové originální soundtracky od českých hudebníků – jazzového trumpetisty Laca Décziho, femipunkové kapely Mucha a beatboxera Nastyho. Filmová klasika tak získá osvěžení o aktuální hudební složku. Ve vybraných kinech proběhnou i živá představení ve formě biofonií a návštěvníci tak získají z filmu další rozměr požitku. Obnovená premiéra filmu The Kid byla plánována do kin na dnešní výroční den, s ohledem na pandemii se přesouvá na dobu, kdy to situace dovolí. Cirkus a Psí život jsou už nyní dostupné ve virtuální videopůjčovně Aerovod a diváci se tak mohou naladit na atmosféru Chaplinových grotesek z pohodlí domova. Oba snímky se rovněž objeví v online kině Moje kino LIVE, kde budou k mání od neděle 31. ledna od 18 hodin.