Pravda, ne každý to má rád. Jsou diváci, kteří se danému žánru úzkostlivě vyhýbají, protože jsou jim jejich nervy milé. A nemusí se pak v noci bát jít doma na toaletu… Nebo chytat srdce v kalhotách při každém zazvonění po jedenácté večer. Příznivci ječivého i tichého děsu ale možná ocení malý průlet horory, jež máme v kinech a které nejvíc bodují.

Smrtící kocourek

Z letošních je to jednoznačně Řbitov zvířátek, adaptace knihy Stephena Kinga. Vypráví příběh rodiny, jež před dcerou zatají smrt domácího mazlíčka kocoura a tiše jej pohřbí na místním zvířecím hřbitově. Jenže kocour se vrátí. Trochu jiný a divočejší… V kinech na něj přišlo téměř 80 tisíc diváků.

Náměty Stephena Kinga, mistra hrůzy, patří vůbec k nejvděčnějším látkám, sahá po nich řada filmařů. Předloni bodovala jiná jeho adaptace, už druhá verze hororu To (kapitola 1), tentokrát z dílny Andyho Muschiettiho. Ve fiktivním městě záhadně mizí děti a obyvatelé musí čelit kromě děsivého klauna i podivné násilnické historii tohoto místa.

A kdo vlastně nejvíc chodí na horory? „Teenageři 13 plus. To je nejsilnější skupina,“ říká Eva Teglová ze společnosti Vertical Ent. „Vyhledávají hlavně jednoduché horory, nepříliš náročné na příběh, zato s děsivou náladou. Annabelle, Syn temnoty, úspěch měla i La Llorona. Na ty sofistikovanější přijdou i starší diváci, třeba na Kingovy adaptace jako To. To byl náš nejúspěšnější titul roku 2017, sklízel velké ohlasy, v kině i na sítích.“ Pro úplnost To, kapitola 2 vstoupí do kin 5. září (v témže datu jako první část), fanoušci se mají na co těšit.

Zapomenout bychom neměli ani na film My, který přinesl na plátna tu nejhorší noční můru, jakou lze zažít. Ozve se zvonek, vy jdete otevřít a za dveřmi stojí sousedi navlas stejní jako jste vy. Nehýbou se, jen se divně dívají. A teď se jich zbavte.

Osvícení se vrací

Působivý byl i thriller M. Nighta Shyamalana Skleněný, završující trilogii filmů Vyvolený a Rozpolcený. Hrdina v bravurním podání Samuela L. Jacksona disponuje vysokou inteligencí, ale extrémně křehkými kostmi. A tak se rozhodne světu odhalit nadpřirozené lidi, které potřebuje pro vylepšení své indispozice. Jeho metoda je bohužel dost stresující…

A ještě jedna mrazivá porce v tomto šíleném menu: pokračování legendárního Kubrickova/Kingova Osvícení. Sice bez Jacka Nicholsona, z jehož zlověstného smíchu tuhla krev v žilách, zato s Ewanem McGregorem. Hraje Dannyho Torrance, jehož trápí nespavost, noční můry a přízrak jeho šíleného otce.

Strach jako terapie

Mimochodem, nebudete tomu věřit, ale horory mohou sloužit i jako terapie. Režisér zmíněného filmu To Muschetti v New York Times přiznal, že žena z obrazu v jeho filmu (nápadně podobná figuře z předchozího snímku Máma) je jeho zobrazená noční můra. Vychází totiž z obrazu Amadea Modiglianiho, který jej prý v dětství děsil.