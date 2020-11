„Od produkce jsem dostal nabídku napsat a zrežírovat film, jehož téma je mi vlastní. Témata, na kterých pracuji, si pečlivě vybírám, zde jsem neváhal ani minutu,“ říká režisér. V napínavém příběhu se v hlavní roli představí Karel Roden. Jeho hereckým protipólem je talentovaná Barbora Bočková, pro niž je Promlčeno první filmovou rolí. Zatímco Roden nejčastěji natáčel v autě, jeho kolegyně strávila většinu času před kamerou v rozhlasovém studiu.

Zdroj: Youtube

Při focení plakátu zavzpomínala na natáčení: „Jsou to přesně ty vzpomínky, který člověk z hlavy nedostane. Všechno, co je spojené s nějakými většími emocemi, je podle mě v paměti navždycky zaznamenané. A to celé tohle natáčení v sobě neslo.“

Další postavu napínavého příběhu ztvárnil Igor Bareš. „Focení plakátu bylo sympatické hlavně svým rozměrem. Já se hrozně nerad fotím, nerad vystupuji sám za sebe, i když na tom plakátu nejsem sám za sebe, ale za postavu. Obával jsem se, že pan fotograf po mě bude chtít něco, co by mi nebylo úplně příjemné, ale nestalo se tak, strávil jsem s ním příjemnou půl hodinu,“ říká herec. „Práce s Robertem Sedláčkem mě baví vždycky, tentokrát mě to lákalo i kvůli scénáři, který je výjimečný. Navíc jsem se práce účastnil až při posledních natáčecích nočkách - film se totiž natáčel vesměs v noci – což skýtalo naději, že štáb či režisér už budou trošku unavení,“ žertuje Bareš. Premiéra filmu je plánována na začátek příštího roku.