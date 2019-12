Kriminální žánr zastoupí třináctidílný seriál z moravskoslezské metropole Místo zločinu Ostrava, minisérie režiséra Viktora Tauše Zrádci, s nimiž diváci zažijí tři týdny drogového dealera, či Vysoká hra režiséra Jiřího Svobody. Na stopě korupční kauzy jsou v ní zásadový policista a ambiciózní novinářka.

Z detektivního ranku je i rodinná komediální novinka Poldové a nemluvně, v níž se objeví herec Svatopluk Skopal coby někdejší šéf kriminálky. „Moje postava, Karel Mlejnek, se v úvodu příběhu dostává do zlomové životní situace odchází do penze. Rodina by ho ráda viděla jako odpočívajícího dědu, který se stará o svou čerstvě narozenou vnučku. To mu ale příliš nejde a neustále se montuje svým bývalým kolegům do vyšetřování,“ uvedl Svatopluk Skopal.

Diváci se mohou těšit i na dvoudílné psychologické drama s detektivními prvky Stockholmský syndrom režiséra Dana Svátka nebo na komorní drama Veterán Jana Hřebejka o žoldákovi, který chce začít nový život (v hlavní roli se představí slovenský herec Milan Ondrík). Osudy herečky Jiřiny Štěpničkové (v podání Zuzany Stivínové) přiblíží film Past režiséra Viktora Polesného.

Psychiatr jako tvář zimní obrazovky

Další tváří zimní obrazovky bude přední český psychiatr Radkin Honzák, který bude zvát hosty do pořadu Kabinet Dr. Honzáka.

Česká televize si bude všímat i významných výročí v dokumentárních snímcích připomene 130 let od narození spisovatele Karla Čapka nebo 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové.

„Na Artu se budeme věnovat filmům Federica Felliniho, od jehož narození uplyne sto let. A co je podstatné, dopodrobna se nám podařilo zmapovat historii českého jazzu, jemuž jsme věnovali dvaadvacetidílný cyklus. Nesmíme zapomínat ani na výtvarné umění prostřednictvím Průvodce výtvarným uměním zmapujeme cestu výjimečných děl českých tvůrců z jejich ateliérů do výstavních síní,“ uvedl programový ředitel ČT Milan Fridrich.