Jak uvádí akademie na webových stránkách, pozvala do svých řad letos 819 tvůrců z 68 zemí. Pokud pozvání přijmou všichni obeslaní, bude v akademii 45 procent žen a 36 procent tvůrců s různou etnickou příslušností.

„Uvidíme, co z toho bude,“ reagoval včera Vladimír Smutný s úsměvem na dotaz, zda nabídku přijme. Do akademie byl přizván jako kameraman filmu Nabarvené ptáče, které se dostalo do letošních nominací na Oscara.

Akademici připomněli také jeho práci na oscarovém snímku Jana Svěráka Kolja z roku 1996. Do oscarového klání se v uplynulém ročníku probojovala i Kaščejeva a Nora Sopková, jež se podílela na výpravě snímku Králíček Jojo.