Premiéra filmu režiséra Davida Ondříčka Zátopek o čtyřnásobném olympijském vítězi Emilu Zátopkovi se odkládá na příští léto.

Brno 30.8.2019 - natáčení filmu Zátopek na fotbalovém stadionu za Lužánkami | Foto: Deník / Attila Racek

„Pečlivě jsme zvažovali, jak vzhledem ke změněné situaci uvést náš film do kin. Jeho přípravám i natáčení jsme věnovali mnoho úsilí a je pro nás důležité, aby nasazení do kin oslovilo co nejširší publikum. Věříme, že termín premiéry v příštím roce bude, i v souvislosti s konáním olympijských her v Tokiu, nejvhodnější," vysvětluje režisér a producent David Ondříček, který do titulní role obsadil Václava Neužila. Zátopkovu ženu, atletku Danu Zátopkovou, která zemřela před několika týdny, hraje režisérova manželka Martha Issová.