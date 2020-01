Film Dcera je nominován na Oscara. Nabarvené ptáče se do užšího výběru nedostalo

Dcera. To je český favorit, který se dnes probojoval do finálních nominací na Oscara. Nabarvené ptáče Václava Marhoula se do dalšího kola nedostalo, v pětici vybraných figurují mimo jiné snímky Bídníci, Bolest a sláva nebo Parazit.

Animovaný film Dcera | Foto: FAMU