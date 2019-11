A také nejvíce potřebný. Francouzští filmaři a dlouholetí přátelé spolu pracují od devadesátých let, ale mimo Francii na sebe výrazněji upozornili až snímkem Nedotknutelní. Ten se stal ve francouzských kinech druhým nejnavštěvovanějším a přivedl na plátno novou hvězdu Omara Sy.

Těžké téma s humorem

Tvůrci zároveň dali najevo, kteří hrdinové je zajímají: lidé stojící z různých důvodů stranou společenské pozornosti, ale zápasící o své právo na dů-stojný život. Do jejich života přitom filmaři nahlížejí s odzbrojujícím humorem.

V sociální tematice pokračují Nakache a Toledano i ve své novince, kterou představili na festivalu v Cannes a která má nyní českou premiéru na festivalu francouzského filmu. Snímek Výjimeční, k němuž si dvojice tradičně napsala vlastní scénář, je inspirován reálnými osudy lidí s poruchou sociální interakce. Jeho hrdinové Bruno a Malik jsou chlapi, které stěží něco zastaví. Bruno vede spolek péče o autistické děti a dospívající, jejichž případy jsou tak komplikované, že je všude odmítli. Malik učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat. Takto na okraji ve světě lidí, s nimiž si společnost neví rady žijí přes 20 let. Ačkoli je autističtí svěřenci dostávají do prekérních situací, třeba když podesáté zastaví metro ve špičce, neztrácejí smysl pro humor. Nestíhají osobní život, ale komfort jejich klientů je pro ně důležitější. Do tuhého začne jít ve chvíli, kdy má být Brunova organizace zrušena, protože jeho neotřelý přístup se úřadům moc nelíbí…

Bezradný systém

Vtipně napsaný i obsazený příběh výtečně baví, v podtextu ale tvůrci bez skrupulí poukazují na fakt, jak je dnešní sociální systém (nejen ten francouzský) bezradný a diskutabilní.

Neslouží totiž těm, kteří potřebují pomoc a empatii, ale nesmyslným paragrafům a normám vzdáleným reálnému životu. Hlavní dvojici si skvěle zahráli Vincent Cassel a Reda Kateb.