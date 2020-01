O čem vypráví? O lékaři, jenž měl tak výjimečné schopnosti, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže po smrti své ženy se uzavřel do sebe a za zdmi kdysi nádherného sídla teď, zarostlý a ušmudlaný, poustevničí, obklopen jen zvířecími přáteli. Lidí se straní, a když mu do zahrady vpadne zvědavý kluk, dvakrát pohostinný není.

Předvolání ke královně, kterou sužuje nebezpečná choroba, ale vyslyší. A vypraví se pro tajemný lék z magického stromu.

Doktor z My Fair Lady

Poprvé se vděčné literární předlohy Hugha Loftinga ujal v roce 1967 Richard Fleischer. Pojal ji jako filmový muzikál, k němuž napsal hudbu Leslie Briccus a v němž hrál titulní roli Rex Harrison známý zejména z filmu My Fair Lady. Píseň Talk to the Animals vyhrála jednoho ze dvou Oscarů (druhého si vysloužily vizuální efekty).

Film, který v naší distribuci běžel pod názvem Pan doktor a jeho zvířátka, se však v kinech velkému zájmu netěšil a neprospěl ani úspěšné kariéře Rexe Harrisona.

Doktor, jenž rozumí řeči zvířat, okouzlil roku 1998 i režisérku Betty Thomas, která do filmu Dr. Dolittle obsadila Eddieho Murphyho. U diváků sklízel větší nadšení než Fleischerův muzikál. Však také společnosti Twentieth Century Fox přinesl téměř 295 milionů dolarů.

Murphy se vrátil k postavě ještě v jednom filmu a tři snímky přivedly na plátna i domnělou dceru, jež zdědila tátovu schopnost. Tato pokračování však už neměla s knihou nic společného.

Teď je v kinech další Dolittle, jehož se autorsky i režijně ujal Stephen Gaghan. Ctí ho, že zůstává věrný Loftingově předloze.

Bez humoru

Nabízí příjemnou podívanou, zvířátka nejsou špatná, ale po pravdě největší předností je pochovaný Avenger Stark čili Robert Downey Jr. A v několika exotických scénách coby padouch i Antonio Banderas, který si těch pár hereckých duetů, třeba s přejížděním šavlí po kolegově tváři, celkem užil.

Hudba z pera Dannyho Elf-mana naplňuje daný žánr, milým bonusem je titulková píseň Original od Siy. Jinak jde ale veskrze o průměrný snímek, jemuž ze všeho nejvíc chybí humor.