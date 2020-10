Trpělivou prací se jí ale podařilo odhalit, že Ladislav Lábus je nejen skvělý architekt, ale i vtipný glosátor, který je se svým suchým humorem zdatným sparingpartnerem svého halasnějšího bratra, herce Jiřího Lábuse.

Sisyfovská práce

„V dětství jsem měl problém, že Jirku nebavily sporty, na vojáky si taky nechtěl hrát. Ale zase se uměl naučit básničku, já ne. Mě bavily technické předměty,“ říká v dokumentu Ladislav Lábus, jinak také děkan Fakulty architektury na ČVUT v Praze.

„Vedle Jirky jsem vypadal jako génius praktičnosti, a tudíž mi doma byla svěřována důvěra. A taky když naši odjeli, měl jsem bráchu na starost. Skládat svetry se nenaučil dodneška, možná trošku. Je to s ním sisyfovská práce,“ doplňuje architekt na sourozencovu adresu. Jeho slova ve filmu dokládá úsměvná scénka, kdy společně pobývají na zahradě rodinné chaty: Ladislav se aktivně chopí konve s vodou na zalévání a vyzývá bratra Jirko, pojď taky zalévat!

„Všechno dělá detailně, je to perfekcionista. Když si třeba kupujeme oblek, já ho mám vybraný za pět minut, on za hodinu a půl. Takže to je dlouhý proces,“ kontruje Jiří Lábus.

Oba bráchové se v dokumentu rozpovídají i o rodičích, otci architektovi a mamince zdravotní sestře. „Pořád dbala na to, abychom si něco neudělali, aby se nám něco nestalo. Místo pohádek jsme chodili do kin na zdravotnické filmy,“ podotýká Jiří Lábus.

Zdroj: ČTVtipné slovní přestřelky či podoteky bratrů jen podkreslují hlavní sdělení filmu, totiž že Ladislav Lábus je mistr svého oboru. Z jeho realizovaných projektů jmenujme rekonstrukci pražského paláce Langhans, Jízdárny Pražského hradu, hotelu Karlov v Benešově, Domu pečovatelské služby v Českém Krumlově či několika vil.

Stromy a výhledy

Tvůrci divákům mnohé z nich ukážou v celé jejich kráse. Kameraman filmu Patrik Hoznauer je nasnímal velmi výtvarně, stylizovaně až okázale, aby vynikla jejich výjimečnost a monumentální nenápadnost. Že se v nich zároveň i krásně bydlí, je očividné. Zvlášť když si představíme, že Ladislav Lábus rád rekonstruuje domy s respektem k okolnímu prostředí stromům či výhledům z oken.

O jeho díle v dokumentu hovoří i jeho spolupracovníci, mezi nimiž nechybí „první dáma české architektury“ Alena Šrámková, dále Josef Pleskot, Lenka Dvořáková nebo Rostislav Švácha. Střípky z rodinného života doplní Ladislavova sympatická žena Dorota.

„Ladislav Lábus je bezesporu mistrem fantasticky propracovaných a dokonalých rekonstrukcí u nás. Jak jsme se blíže poznávali a natáčeli, začala jsem cítit, že je i velmi empatický člověk, který se snaží vcítit do potřeb majitele, pro kterého dům staví. Přemýšlí do takových detailů, že nad tím člověk žasne,“ sděluje režisérka Adéla Sirotková.

„Práce dokumentaristy je krásná v tom, že jste vždycky pohlceni tím, co děláte. Takže, i když dnes bydlím v historickém centru Prahy, konečně chodím s hlavou zvednutou a prohlížím si okolní architekturu. Tak jako to dělají turisté na výletě v metropoli, ale kde my ‚místní‘ máme hlavu sklopenou,“ doplňuje režisérka snímku.