Krejčí spolu s Jiřím Košťálem byli společníci firmy Actor ?s Runway Agency, která produkovala film Poslední z Aporveru. Podle státního zástupce Michala Hanycha uvedli v žádostech o dotace nepravdivé údaje. V letech 2010 a 2011 uzavřeli smlouvu a několik dodatků se společností CZ PAP, jejímž jednatelem byl třetí spoluobžalovaný Petr Hemmr.

Společnost měla na základě smluv vytvořit například pozadí pro výrobu animací či přepracovat již vyrobené podklady do 3D verze. Podle obžaloby však trojice věděla, že CZ PAP nic z toho nedodá a dodatky slouží jen k tomu, aby na film dostali od ministerstva kultury více peněz.

"S tím nesouhlasím," uvedl u hlavního líčení Krejčí. Podle režiséra nebyla práce společnosti CZ PAP fiktivní. "Jak je tedy možné, že to fyzicky existuje?," prohlásil. Dodal, že výstupy viděl.

Neměli na výběr

Krejčí podle svých slov pracoval na trikovém filmu několik let. Natáčení se však potýkalo se značnými problémy, protahovala se postprodukce a studia žádala čím dál více peněz. V době, kdy potkal Hemmra, byl již v zoufalé situaci. Hemmrovi se film líbil a přišel s nabídkou, že do snímku vloží technologie. "My neměli na výběr. Tohle byla poslední možnost," prohlásil Krejčí.

Krejčí dnes také uvedl, že sám vložil do projektu veškeré své úspory a roky na něm pracoval zadarmo. V současné době je v exekuci, přišel o byt a z platu splácí dluhy. Po práci na filmu se zhroutil, měl podle své výpovědi bipolární poruchu. Nikdo mu nechtěl dát práci a on dlouho ani nebyl schopný žádnou vykonávat. "Vyrovnávám se s tím do dneška," řekl režisér.

Dlouho připravovaný snímek měl mít rozpočet až 240 milionů korun, podpořil ho Státní fond kinematografie i Česká televize. Pohádkový příběh měl kombinovat živé herce a kreslené animované prostředí. V roce 2011 tvůrci snímku tvrdili, že premiéra bude v březnu 2012. Termín pak opakovaně posouvali a film dodnes není hotov.

V roce 2014 podal fond kinematografie trestní oznámení. Podle fondu neodpovídal stav filmu v té době délce výroby ani vynaloženým prostředkům. Společnost Actor\'s Runway Agency vyhlásila v roce 2016 úpadek. Fond, který na vznik filmu přispěl 47 miliony korun, se připojil k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody uvedené v obžalobě.