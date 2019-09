Koruna a stavovská čest nade vše. Pro tyto priority je třeba vydržet leccos, třeba i nefunkční manželský svazek. To platí nejen pro hrdiny populárního seriálu Panství Downton, ale teď už i pro postavy stejnojmenného filmu.

Ten nese všechny stopy solidní britské produkce dobře napsané dialogy, suchý humor, výtečné herecké výkony v čele s Maggie Smith (proslulou profesorkou McGonagallovou z Harryho Pottera). Scénář napsal sedmdesátiletý Julian Fellowes, jenž je podepsán i pod Královnou Viktorií či Altmanovým Gosford Parkem.

Rozkošná věčnost

Dlužno říci, že navzdory televizní formě, spoléhající na dialogy a vynikající herecké výkony, působí film jako příjemná zábava. Pohádka pro dospělé, v níž se šťastného konce dostane urozené lady i služtičce, majetky jsou po zásluze rozděleny a nemilé situace se zvládají s pověstnou britskou zdvořilostí. „Vystačí vám bonmoty po celou dobu návštěvy?“ táže se s rozkošnou věcností babička Crawley před svým příbuzenstvem. Zdvořilost během královského zastavení na panství, kdy je místní služebnictvo potupně vyřazeno ze hry, časem dostává nelítostné nuance, ale Downton si díky tomu zachová svou důstojnost a slávu.

Nudný sex na plátně

Downton není jediný seriál, jenž se dočkal filmové verze. Na plátno se přesunuly i hrdinky populárního sitcomu Sex ve městě. Filmy z roku 2008 a 2010 okrajově nabídly zhruba totéž co seriálové řady: prostředí newyorských barů, fastfoodů, módních přehlídek a partnerských trampot ústřední čtveřice, břitký humor a zkratku televizních dílů ale poztrácely.

Ne vždy se autorům televizního hitu daří i v celovečerní verzi pro kina. Z projektu Michaela Patricka Kinga, sršícího půvabným humorem a trefnými postřehy ze života neukotvených, leč sebeironických třicátnic na Manhattanu, zbyla na plátně v natahovaném svatebně laděném filmu i výletu do Abú Zabí nudná podívaná s atraktivními lokacemi a luxusními šaty. Ty měnily hrdinky každých pět minut… Nic víc.

Homer i Star trek

Do třinácti filmů se už promítlo legendární dobrodružství Star Trek. Poslední z roku 2016 nesl název Do neznáma a celosvětově sklidil tržby přes tři miliardy dolarů. Režie se po J. J. Abramsovi chopil Justin Lin. V hlavních rolích kapitána lodi Enterprise Jamese T. Kirka a prvního komandéra Spocka se osvědčili Chris Pine a Zachary Quinto.

Filmové verze se dočkal i jeden z nejúspěšnějších animovaných seriálů všech dob Simpsonovi. Přípravy snímku nazvaného stručně Simpsonovi ve filmu začaly v roce 2001. Než ale snímek vstoupil do kin, uplynulo skoro šest let. Na scénáři se podíleli autoři seriálu v čele s Jamesem L. Brooksem a Mattem Groeningem. Do hry ale vstoupili i další scenáristé, a tak se příběh několikrát proměnil. Díky mimořádnému zázemí, jehož se tvůrcům dostalo od společnosti 20th Century Fox, vznikl film ve velkorysém širokoúhlém formátu a s bohatší barevnou škálou než seriál.

U fanoušků sklidil pozitivní ohlas, neboť tvůrci dokázali, že mají stále co nabídnout. Populární rodinka ze Springfieldu čelila na plátně globálním výzvám a Homer spáchal asi ten největší hřích svého života: obnažil se. Ve vedlejších rolích figurovaly filmové hvězdy a reálné postavy z americké historie. Diváci tu potkali většinu oblíbených postav a české publikum potěšil osvědčený dabing s hlasy Martina Dejdara, Jiřího Lábuse či Vlastimila Zavřela.

Seriálový vesmír je zkrátka bez hranic. Věčná výzva pro filmy do kin. A samozřejmě to funguje i naopak. Jen namátkou: M.A.S.H., Indiana Jones, Hannibal, Westworld či Fargo.