Drtivá lekce z ruské izolace. Do kin přichází Vysoká dívka

Dvě dívky s touhou po normálním životě. Nebyl by tak nemožný. Ale píše se rok 1945 a vše tone v tísnivých kulisách obléhaného Leningradu. To je výchozí situace filmu Vysoká dívka, jenž přichází do kin.

Válka. Ija (Viktorija Mirošničenko) v sobě marně hledá mámu | Foto: KP