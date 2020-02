Seriál Einstein Případy nesnesitelného génia ovládne od 14. března sobotní večery na TV Prima. Osmidílná novinka nabídne humor okořeněný kriminálními zápletkami a svéráznou postavou praprapravnuka Alberta Einsteina, profesora Filipa Koeniga. Okolí tak leze na nervy, že ho vedle sebe málokdo snese. Když se ale ukáže, že by jeho mozek mohl být „zlatý poklad“ pro policii, bývá mu odpuštěno.

Einstein - Případy nesnesitelného genia | Foto: Prima FTV

„Filipa to policejní vyšetřování hrozně zdržuje od jeho skutečné práce, ale na druhou stranu ho to nesmírně baví. Je to pokrm pro jeho mozek,“ říká Filipův představitel, Vojtěch Kotek, který se na obrazovce opět setká s Veronikou Freimanovou coby maminkou.