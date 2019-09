„Připravit, kamera, akce!“ Hlas filmového režiséra Davida Ondříčka se v neděli odpoledne rozléhá Dvacátou ulicí ve Zlíně. Právě zde, v areálu bývalých Baťových závodů, se natáčí další záběry o životě legendárního běžce, zlínského rodáka Emila Zátopka.

Nedělní zlínské natáčení zavede diváky filmu na start a průběh legendárního závodu Zlínem, kdy se na startovní čáru coby běžec v roce 1941 poprvé Emil Zátopek postavil. Tím se začala jeho závratná běžecká i lidská kariéra, ověnčená několika olympijskými medailemi.

Práce na filmu

Již několik dní dopředu musel filmový štáb ve Zlíně připravit exteriéry tak, aby odpovídaly své době. Dalším místem, které v krajském městě filmaři využili, byla i čtvrt Zálešná. V neděli pomáhaly filmařům i téměř tři stovky komparzistů.

„Jsme tady již od pěti hodin ráno, učesaly jsme a upravily asi 160 žen,“ usmívaly se kostymérky z filmového štábu.

„Dělám to asi dvacet let, asi nejnáročnější bylo natáčení filmu Van Helsing,“ vzpomínala kostymérka Jana.

„Je to moc hezké oblečení, jen nevím, jak by koukali lidé, kdyby v tom šla po městě.“ Mně se to líbí, akorát ten účes, než bych šla ráno do práce, tak ten bych asi nezvládla,“ smály se Nela Rainerová a Michaela Kopřivová z komparzu, které si přijely zahrát ve filmu Zátopek z nedalekého Přerova.

V deset hodin dopoledne však byli všichni lidé z komparzu nalíčeni, upraveni a oblečeni v dobových kostýmech, a místo, a start závodu se proměnil o 78 let nazpět. Na slovo tak mohla konečně přijít ona slova režiséra Davida Ondříčka „Připravit, kamera, akce!“ A i když v neděli zazněla nesčestněkrát, přesto byli všichni zúčastnění spokojení.

„Natáčení probíhá skvěle, sice nás trochu ráno potrápilo deštivé počasí, ale nakonec se umoudřilo. To, že je nyní pod mrakem, je vlastně to nejlepší, co dnes pro natáčení může být,“ pochvalovala si „na place“ výkonná producentka filmu Zátopek Daria Špačková.

K vidění už v létě příštího roku

Film Zátopek se začal natáčet letos na začátku dubna, poslední klapku plánují na prosinec letošního roku.

„Celkem padesát natáčecích dní, tedy, pokud bude v prosinci v Tatrách sníh,“ usmála se Daria Špačková, s tím, že film by měl mít svou premiéru příští rok v létě.

„Chceme ji stihnout ještě před zahájením letních olympijských her v Tokiu,“ plánuje Daria Špačková.

Legendárního běžce ztvárňuje ve filmu Václav Neužil, jeho ženu Danu si pak zahrála Martha Issová. Oba dva kvůli svým rolím podstoupili speciální a fyzicky náročné tréninky.