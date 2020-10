Moderátory večera budou aktivistka Johanna Nejedlová a publicista Lukáš Houdek, v jehož obýváku se zahájení odehraje. Najdete je na webu Ji.hlavy i na festivalovém Facebooku. Úvodním filmem je snímek Nová šichta, symbolicky odkazující k výzvám, jež nastoluje realita, kterou žijeme.

„Režisér navazuje na svůj předchozí film Poslední Šichta Tomáše Hisema, oceněný před dvěma lety Zvláštní cenou poroty v sekci Česká radost,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka. Časosběrný dokument sleduje horníka, který přišel o práci a rekvalifikuje se na programátora.

„Film vznikal téměř čtyři roky. Začali jsme intenzivně natáčet v roce 2017, těsně před zavřením dolu Paskov. Což je i iniciační moment našeho příběhu: Tomášovi se zavřel důl, na kterém celý život pracoval, a musí se rozhodnout, co bude dělat dál,“ říká o filmu režisér Jindřich Andrš.

Po filmu proběhne debata s režisérem a také hlavním protagonistou filmu Tomášem Hisemem. Debatu bude možné sledovat rovněž online na festivalovém webu a facebooku.

Festivalový ruch na streamu

Atmosféru komunistické Kuby zažijete ve snímku Epicentro Huberta Saupera, který si z festivalu v Sundace odnesl Cenu za nejlepší dokument. Na programu je i snímek Coronation čínského umělce Aj Wej-weje zachycující karanténu čínského Wu-chanu během pandemie koronaviru, publicistický dokument Kampaň proti Klimatu a film Jeden říká ne o čínském vesničanovi vzdorujícímu developerské lobby.

„Abychom do online prostředí přenesli festivalový život a energii, budeme každý den streamovat z ji.hlavského Majáku. Od rána do noci poběží informace, co se aktuálně děje: budeme upozorňovat na zajímavé filmy a diskuse, zvát filmaře, aby mluvili o své práci. Budeme se snažit do dnešních dnů těžce zasažených pandemií vnést jiná než koronavirová témata a pozitivní energii plynoucí ze vzájemné inspirace,“ říká Marek Hovorka.