„Vše jsme postavili na rozhodnutí pomoci filmům, jejichž kariéra byla dříve či později po premiéře na některém z velkých festivalů přerušena bezpečnostními opatřeními souvisejícími s pandemií,“ říká umělecký ředitel Karel Och o přehlídce, jež potrvá od 3. do 11. července.

Špetka exkluzivity

„Jednoduše řečeno se snažíme prodloužit život titulům z loňského podzimu a letošního jara. Akce podobného druhu se samozřejmě mnohem snáze propaguje se špetkou exkluzivity. V tomto ohledu jsme doslova nadšeni, že můžeme ve světové premiéře představit úžasný dokumentární portrét Miroslava Žbirky Meky, natočený Šimonem Šafránkem.“

Režisér Mekyho k tomu dodává: „Moc mě těší, že se film do výběru dostal. Mám na karlovarský festival za všechny ty roky spoustu vzpomínek. Měl jsem obrovskou radost, když jsme tam před dvěma lety mohli představit film King Skate, a je super, že v tom teď Meky bude pokračovat byť v rámci Tady Vary. Vnímám přehlídku jako něco nového, je to šance i pro diváky, kteří to mají jinak do Varů daleko.“

O on-line verzi, kterou připravili divákům jiné festivaly, nikdy karlovarští neuvažovali. Jak říká Karel Och, Vary jsou do velké míry o atmosféře. A ta se při vší úctě přenést nedá. Přesto k něčemu pandemie přispěla. Prohloubila se komunikace mezi jednotlivými festivaly, které spolu byly v těsnějším spojení než v posledních letech.

Kromě úvodního a finálního dne promítnou kina dva filmy denně, přičemž poběží ve všech kinosálech ve stejný okamžik. Nebudou chybět ani úvody. „Z 96 kin pokryjeme osobními úvody hned jedenačtyřicet kinosálů,“ potvrzuje Och.

„Cestovat po vlasti budeme nejen s kolegy z programového oddělení, uvádět projekce budou i výkonný ředitel Kryštof Mucha či šéf produkce Petr Lintimer. A přirozeně nejlákavějšími se stanou úvody prezidenta festivalu Jiřího Bartošky v kinech v Brně a Jihlavě. Každá z projekcí bude mít i předtočený úvod od jednoho z dramaturgů a tvůrce filmu.“

Filmy pro všechny

V nabídce figurují žánrově i tematicky rozmanité filmy, jsou tu rodinná dramata, komedie, thrillery, špionážní snímek, dokumentární portrét i deník. Přehlídku zahájí hit z Benátek Než skončí léto, originální pohled do života dospívající dívky.

A host či film, kterého Karel Och kvůli zrušené akci lituje? „Nelitujeme ničeho, veškerý smutek spojený s nutností zrušit letošní ročník festivalu jsme okamžitě vytěsnili nadšením pro Tady Vary a radostí nad možností vyjet do tolika českých kin a rozšířit řady diváků tzv. karlovarských filmů,“ shrnuje umělecký šéf.