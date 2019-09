Ve své sekci se „Ptáče“ potká například s Motherless Brooklyn Edwarda Nortona, s Frankie režiséra Iry Sachse s Isabelle Huppert a s muzikálem Judy s Renée Zellweger. Představí se tu i osobitě pojatý válečný příběh Jojo Rabbit, který natáčel Taika Waititi v českých kulisách.

Pro Marhoula tedy přece jen o něco málo slabší soupeři než nyní na benátském Lidu kde čelí tvrdé konkurenci velikánů, jakými jsou Steven Soderbergh, Martin Scorsese nebo Roman Polanski. Torontská sekce je navíc nesoutěžní.

Dcera i bez vědomí

Zdejší publikum uvidí i další české projekty. Do sekce krátkometrážní tvorby Short Cuts se probojovala Dcera režisérky Darii Kashcheevy, kolekci Primetime obohatí špionážní drama Ivana Zachariáše Bez vědomí.

První dva díly představili producenti už na filmovém festivalu v Karlových Varech, teď putuje jejich novinka do Kanady. „Jsme potěšeni, že tým festivalu odhalil mezinárodní kvality i aktuálnost Bez vědomí. Máme radost, že se do Toronta vracíme s další českou sérií,“ připomíná Antony Root, viceprezident HBO Europe (producenta série), že společnost prosadila do Toronta před třemi lety také Zachariášův seriál Pustina.

Klíčový trh

Jsou to dobré zprávy pro českou kinematografii. Torontská filmová přehlídka je u evropských snímků považována za vstupní bránu na americký filmový trh a ve filmovém průmyslu je vnímána jako nejdůležitější akce druhé půle roku.

Silně se tu prosazuje i dokumentární tvorba, za jejíž kvalitou stojí v posledních letech internetová televize Netflix. „Díky ní mohou tvůr-ci točit exkluzivnější a více společenská témata než před deseti lety,“ potvrzuje Thom Powers, šéfdramaturg této sekce.

V programu nabídne například portrét autora slavného románu Chladnokrevně The Capote Tape a And We Go Green o podpoře elektromobilů, jenž produkoval Leonardo DiCaprio. Toronto přeje filmařkám, mezi dokumentaristy je letos 54 procent žen.