Cesta vesmírem i vlastním nitrem. To je film Ad astra, kde Brad Pitt hledá otce. | Foto: CinemArt

Přímou linkou ze Země na Měsíc. To je svět, do kterého nás ve své sci-fi zve James Gray. Newyorčan s ruskými kořeny si scénáře k filmům píše vesměs sám a je to i případ snímku Ad astra. V rámci žánru nepříliš obvyklým způsobem vypráví příběh Roye McBridea, muže, jenž je díky chladnokrevné povaze jako stvořen pro práci v náročných podmínkách vesmíru.