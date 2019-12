Není sporu o tom, že kina potřebují pestrou nabídku a po romantické komedii je poptávka. I oddechová romance je ovšem žánr jako každý jiný a druhou Lásku nebeskou hned tak někdo nesvede. Najít cit pro míru a chytrý humor, to je kumšt. Mladý slovenský tvůrce, který před čtyřmi lety bodoval v domácích kinech se snímkem Love, si tentokrát přizval ke scénáři svou matku, Adrianu Kronerovou.

Lásky mezi štíty

Vznikl pokus o ženskou oddechovku, jež se odehrává mezi Vánocemi a Novým rokem a jež logicky přichází do kin v pravý čas. Jedna z hrdinek odhalí přítelovu nevěru, dostaví se pláč, a tak je čas na pěknou ženskou jízdu do Tater, samozřejmě v tom nejluxusnějším hotelu.

Na každou z žen, od nejmladší po nejstarší, čeká nějaké to roztomilé dobrodružství a pochopitelně muž. Ať už staronový či neznámý. Ideálně rovnou majitel zmíněného hotelu, i když si na nějaký čas vymění roli se svým řidičem. Dámy sice zkraje filmu muže znectí, ale uprostřed tatranských štítů, měkkých křesel a plápolajících krbů prostě není možné se nezamilovat…

Tvůrci opisují od Poledňákové vydatně, byť s hůře zvládnutým řemeslem. Drahé róby, svíčky, kytice, přepychové interiéry a romantika s výhledy do údolí. A pomsta mužům. Představa o tom, po čem touží ženy. Respektive co chtějí vidět alespoň na plátně, když to doma nejde.

Zatímco hrdinky popíjejí šumivý sekt a vystavují po většinu času na odiv drahé kožíšky, svetříky, kozačky a bělostné čepičky (ba občas kráčejí ve zpomaleném tempu, aby si divačky mohly vše patřičně prohlédnout), chlapi tu jsou za prevíty. Nevěrné, slabošské a neschopné, sem tam jak jinak padající na lyžích, popřípadě z žebříku i s vánočním stromem.

Je to vlastně taková pěkná módní přehlídka, kterou občas naruší nějaký neschopa či medvěd. To není humor, to je fakt. V jisté chvíli narazí jeden z párů na huňaté tatranské zvíře, patrně proto, aby se ukázalo, jaký zbabělec mladý muž je.

Napravený manžel

Odehrají se tu vůbec nevídané věci, třeba setkání nenaplněných lásek nebo prozření nehodného exmanžela, který tváří v tvář bývalé ženě, celé v bílém, zavrhne svou sexy kočičku a vrátí se pokorně k manželce.

Promenáda „zázraků“ je prokládaná po vzoru Lásky nebeské hudebními kusy všeho druhu, na rozdíl od britské komedie ovšem s menším vkusem. I když je vcelku jasné, že písně Jsem milionář či Chci být šťastná v této taškařici jednoduše nemohly chybět.

Reklama na Tatry

Vtipné dialogy se daří jen občas a v nastolené stylizaci se herci necítí moc komfortně. A to je jich hotová plejáda od Táni Pauhofové a Zuzany Norisové přes Jakuba Prachaře až po Jiřího Bartošku. Jejich čest zachraňuje Emília Vášáryová, která jako jediná rámec scénáře ustála a dala své elegantně zestárlé babičce uvěřitelný charakter. Včetně půvabného zhuleného výstupu.

Jako reklama na módní butiky a Vysoké Tatry to ovšem není špatné. Až na toho medvěda.