Hlavní hrdina prochází vývojem z úspěšného dramatika přes bojovníka za lidská práva až po vůdčí osobnost sametové revoluce. Dějiny jsou ale podle režiséra až ve druhém plánu, film se snaží zachytit především život, vztahy a povahu hlavních postav. „Je to drama, obsahuje ale řadu vtipných a absurdních situací. Vzniká tak kombinace komedie a dramatu, můj nejoblíbenější žánr, označovaný jako dramedy. Do silného osobního příběhu drama i smích patří,“ tvrdí režisér.

V hlavní roli se představí herec Viktor Dvořák, manželku Olgu hraje Anna Geislerová, postavu „Lanďáka“ dostal Martin Hofmann. „Kombinace zdrženlivého gentlemana Viktora a hlučného bouřliváka Martina Hofmanna funguje skvěle, jejich konflikty nás baví už při natáčení,“ kvituje Horák výběr herců. V dalších rolích se objeví Stanislav Majer, Bára Seidlová, Jiří Bartoška, Jenovéfa Boková a Adrian Jastraban.

Točit se bude do konce října, poslední záběry vzniknou během oslav výročí 17. listopadu. Premiéra v kinech je v plánu na léto 2020.

Není to poprvé, co se bývalý český prezident objeví na plátně. Kromě toho, že se občas sám mihl ve filmech domácích tvůrců (Horem Pádem, Oko nad Prahou, Noční hovory s matkou), dali mu podobu i někteří čeští herci (třeba Ondřej Vetchý ve filmu Ireny Pavláskové Zemský ráj to napohled!).